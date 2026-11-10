Yenişehir'de 10 kasım töreni: cumhuriyete sahip çıkma vurgusu

Yenişehir'de Atatürk vefatının 88. yılında anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Yenişehir Heykel Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Tören kapsamında milli dayanışma ve cumhuriyetin kuruluş sürecinin önemi yeniden hatırlatıldı.

Törenin ayrıntıları:

Anma programında saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunumu gerçekleştirildi. Yenişehir'deki tören, Millî Mücadele'nin ve Cumhuriyetin kuruluşunun önemine vurgu yapan konuşmalarla sürdü ve katılımcılar Atatürk'ün hatırasına saygı gösterdi.

Başkan Ercan Özel'in mesajı:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel törende yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ettiğini belirtti. Özel, "Atatürk'ün önderliğinde büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Başkan Özel ayrıca belediye çalışmalarına ilişkin, "Yenişehir Belediyesi olarak tarihimize ve millî değerlerimize sahip çıkarken gençlerimizin bilim ve aklın ışığında yetişmesi, üretmesi ve ülkemizin geleceğine katkı sunması için çalışıyoruz" dedi.

Açıklamasını bitirirken Ercan Özel, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" sözleriyle anmayı tamamladı.

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜNDE YENİŞEHİR HEYKEL MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI. TÖRENİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNAN YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMANIN VE GELECEK NESİLLERE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI.