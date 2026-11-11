Yenişehir'de 500 fidanla başlayan yeşil nefes

Yenişehir'de gelecek için 500 fidan toprakla buluştu

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Toprakocak Mahallesinde toplam 500 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu. Organizasyona Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçe protokolü, öğrenciler, özel ihtiyaçlı çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar diktikleri fidanlara can suyu vererek ağaçlandırma çalışmalarına ortak oldu.

Etkinlik düzeni ve sembolik dikim:

Program kapsamında dikilen fidanların bir kısmı, sembolik bir düzen oluşturmak üzere 'ay yıldız' formunda toprakla buluşturuldu. Bu uygulama, etkinliğe hem görsel bir vurgu kazandırdı hem de bağımsızlık ve birlik mesajını pekiştirdi. Katılımcılar, fidan dikiminin ardından bakım ve sulama konusunda bilgilendirildi; genç gönüllülerle birlikte fidanların takip edileceği belirtildi.

Belediye başkanının vurguları:

Belediye Başkanı Ercan Özel, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada doğayı korumanın ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekti. Başkan Özel, 'Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlarımızın bir kısmını ay yıldız şeklinde dikerek bağımsızlığımızın ve birliğimizin simgesi olan şanlı bayrağımızın izini toprağımıza nakşettik. Çünkü diktiğimiz her fidan, geleceğe bıraktığımız bir emanet. Verdiğimiz can suyu, yarın çocuklarımızın nefesine, kuşlarımızın yuvasına ve topraklarımızın bereketine dönüşecek' dedi.

Özel, ayrıca 'Bugün diktiğimiz fidanların çocuklarımızla birlikte büyümesini ve Yenişehir’imizin geleceğine nefes olmasını diliyorum. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen Orman İşletme Müdürlüğümüze ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum' ifadeleriyle destek veren kurum ve gönüllülere teşekkür etti.

Etkinlik, sembolik dikim ve sulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından topluluk fotoğrafı ile son buldu; dikilen fidanların takip ve bakımı için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceği bildirildi.

YENİŞEHİR’DE 11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, 500 FISTIK ÇAMI FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURULDU.