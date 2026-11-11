Sındırgı'da toprakla buluşma: fidanlar dikildi, vatandaşlara dağıtıldı

Sındırg2ı'da 11 Kasım etkinlikleri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında eş zamanlı fidan dikimi ve dağıtımı yapıldı. Etkinlikler hem kırsalda hem kent merkezinde yürütülerek geniş katılım sağlandı.

fidan dikim programı:

Kertil kırsal Mahallesi'nde düzenlenen dikim programına İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Çakırtaş ve Yasin Gökçe, Orman İşletme Müdürü Osman Nuri Akyol, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, kademeli dikimlerle fidanları toprağa verip sulayarak üstlendikleri bakım sorumluluğunun ilk adımını attı.

vatandaşa fidan dağıtımı ve ikramlar:

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dağıtım noktasında vatandaşlara ücretsiz fidan verildi. Sındırgı Belediyesi, etkinliğe katılanlara pilav ve ayran ikramında bulunarak katılımı kolaylaştırdı ve sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

Yerel yetkililer ve organizatörler, etkinliklerle ağaçlandırma ve doğayı korumanın önemine dikkat çekmeyi, ayrıca toplumda çevre bilincini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Yapılan çalışmalar, ilçede daha yeşil bir gelecek için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

SINDIRGI’DA HEM FİDAN DİKİLDİ HEM VATANDAŞLARA FİDAN DAĞITILDI İLÇE KAYMAKAMI DOĞUKAN KOYUNCU (SAĞDAN İKİNCİ), SINDIRGI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI AHMET ÇAKIRTAŞ (SAĞDA)