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Sındırgı'da toprakla buluşma: fidanlar dikildi, vatandaşlara dağıtıldı

Sındırgı'da 11 Kasım'da Kertil kırsal Mahallesi'nde fidan dikildi; Cumhuriyet Meydanı'nda ise vatandaşlara fidan dağıtıldı, belediye ikram etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Sındırgı'da toprakla buluşma: fidanlar dikildi, vatandaşlara dağıtıldı

Sındırg2ı'da 11 Kasım etkinlikleri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında eş zamanlı fidan dikimi ve dağıtımı yapıldı. Etkinlikler hem kırsalda hem kent merkezinde yürütülerek geniş katılım sağlandı.

fidan dikim programı:

Kertil kırsal Mahallesi'nde düzenlenen dikim programına İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Çakırtaş ve Yasin Gökçe, Orman İşletme Müdürü Osman Nuri Akyol, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, kademeli dikimlerle fidanları toprağa verip sulayarak üstlendikleri bakım sorumluluğunun ilk adımını attı.

vatandaşa fidan dağıtımı ve ikramlar:

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dağıtım noktasında vatandaşlara ücretsiz fidan verildi. Sındırgı Belediyesi, etkinliğe katılanlara pilav ve ayran ikramında bulunarak katılımı kolaylaştırdı ve sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

Yerel yetkililer ve organizatörler, etkinliklerle ağaçlandırma ve doğayı korumanın önemine dikkat çekmeyi, ayrıca toplumda çevre bilincini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Yapılan çalışmalar, ilçede daha yeşil bir gelecek için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

SINDIRGI’DA HEM FİDAN DİKİLDİ HEM VATANDAŞLARA FİDAN DAĞITILDI İLÇE KAYMAKAMI DOĞUKAN KOYUNCU...

SINDIRGI’DA HEM FİDAN DİKİLDİ HEM VATANDAŞLARA FİDAN DAĞITILDI İLÇE KAYMAKAMI DOĞUKAN KOYUNCU (SAĞDAN İKİNCİ), SINDIRGI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI AHMET ÇAKIRTAŞ (SAĞDA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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