Antalya'da kararlar: görev süremizden daha uzun yaşayacak irade olsun

COP31 başkanı murat kurumun antalya çağrısı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde açılan COP31 Liderler Zirvesi Yüksek Düzeyli Bölümünde 196 ülke ile AB temsilcilerine hitap etti. Kurum, Antalya Mavi Bölge'deki Anadolu salonunda yaptığı konuşmada, kararların kısa vadeli politik dönemlerin ötesinde etki bırakması gerektiğini vurguladı.

kanuni ve mimar sinan menkıbesi:

Kurum, sözlerine 16. yüzyıldan bir menkıbe anlatarak başladı: Kanuni Sultan Süleyman’ın İstanbul’un su ihtiyacını görüp Mimar Sinan’a kaynakları araştırma görevi vermesiyle başlayan çalışma, kilometrelerce öteden su getirilmesini sağlamış ve bir şehrin geleceğine hizmet etmiştir. Kurum bu örnek üzerinden devlet aklının "bugünün işaretlerinden yarının ihtiyaçlarını okuyabilme" kabiliyetine işaret etti ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun da aynı uzun ufku taşıdığını belirtti.

asrın inşasından uygulama COP'una:

Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliğini hatırlatarak, 2 yıl içinde teslim edilen 455 bin iklim dirençli konut örneğini paylaştı. Konuşmasında bu yeniden inşa sürecini; mimarlar, mühendisler, işçiler, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin ortak çalışmasıyla gerçekleşen büyük bir seferberlik olarak niteledi. Kurum, bu tecrübenin dirençliliğin sadece felaket sonrası ayağa kalkmak değil, aynı zamanda gelecekteki riskleri bugünden hesaba katma iradesi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kurum, COP31 Başkanlığı vizyonunu "Uygulama COP'u" olarak tanımlayıp dünyaya üç adımlık bir iklim eylemi çağrısı yaptı. Birinci adım olarak ulusal iklim hedeflerinin yatırım programlarına dönüştürülmesini; hedeflerin bütçelerde karşılık bulmasını, projelerin teknoloji, üretim, istihdam ve refahı harekete geçirmesini önerdi. İkinci adımda iklim finansmanının taahhütten erişime geçirilmesi gerektiğini vurguladı; projelerin yıllarca finansman beklediği ve kaynakların yatırıma dönüşmediği durumlarda ortak çözüm kapasitesinin zayıflayacağını belirtti. Üçüncü olarak da dirençliliğin ulusal kalkınma politikalarının merkezine taşınmasını istedi.

Kurum ayrıca 35’e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdümüz ile 2035'e kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarmaya yönelik küresel iş birliğini gündeme getirdi ve Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi ile döngüsel ekonomi ve metan emisyonlarının azaltılmasını iklim eyleminin somut araçları olarak saydı.

finansman, adalet ve ortak çıkarlar:

Kurum, finansmanı daha hızlı, erişilebilir ve uygulanabilir hale getirecek mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek COP31 Başkanlığı olarak geliştirilen İklim Uygulama Köprüsü'nü tanıttı. Bu mekanizmanın ulusal planları projelerle, projeleri finansmanla, finansmanı teknoloji ve uzmanlıkla buluşturacağı ve siyasi iradenin somut yatırımlara dönüşmesini destekleyeceği ifade edildi. Konuşmada ayrıca Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşa tecrübesini iklim kaynaklı afetlerle mücadele eden ülkelerle paylaşmaya hazır olduğu belirtildi; Kurum konuşmasında bazen 455 bin, bazen 500 bin rakamına atıf yaparak ülkenin yeniden inşa kapasetine işaret etti.

Kurum, iklim adaletinin önemine dikkat çekti: her ülkenin kapasitesi, kaynakları ve kalkınma gereksinimleri farklıdır ve ortak başarının bu farklılıklarda ortak çıkarların bulunmasına bağlı olduğunu söyledi. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma haklarına saygı gösteren, kırılgan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişimini kolaylaştıran bir sistem gerektiğini vurguladı.

Konuşmada jeopolitik değişimler, enerji güvenliği, borçluluk, su ve gıda güvenliği gibi meselelerin iklim krizine bağlı olarak birbirine bağlandığı, dolayısıyla iklim eyleminin enerji, sanayi, tarım, kalkınma ve güvenlik gündemlerinin ayrılmaz parçası haline geldiği kaydedildi. Kurum, doğru tasarlanan iklim eyleminin refahı, güvenliği ve rekabet gücünü güçlendiren bir yatırım olduğunu ifade etti.

gelecek nesillere miras bırakmak:

Kurum, salondaki siyasi iradenin kıymetini vurgulayarak "Vereceğimiz bir enerji kararı, yarım asır sonra bir ülkenin enerji güvenliğine hizmet edebilir. Koruyacağımız bir su havzası, doğmamış çocukların sofrasına bereket olabilir. Dirençli hale getireceğimiz bir şehir, yıllar sonra binlerce insanın hayatını koruyabilir" dedi ve liderlere göreve çağrı niteliğinde şu ifadeyi kullandı: "Görev süremizden daha uzun yaşayacak kararlar alalım".

Kapanışında Kurum, Antalya'dan vaatlerden uygulamaya geçişin sembol şehri olmasını isteyerek dünya liderlerini Kanuni örneğindeki gibi gelecek nesiller için öngörüyle hareket etmeye davet etti. Sözlerini, çocuklara sadece kararlarımızı anlatmanın yetmeyeceğini; bırakılacak dünyanın sonuçlarını yaşayacaklarını hatırlatarak bitirdi ve bu salondaki dönemin gelecek kuşaklarca "Onlar geleceği gördüler, sorumluluk aldılar ve ömürlerinden daha uzun yaşayacak kararlar verdiler" cümlesiyle anılmasını temenni etti.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, BUGÜN ANTALYA'DA DÜŞEN SORUMLULUĞUN, BÜTÜN İNSANLIĞIN ORTAK GELECEĞİNE, AYNI UFUKLA BAKMAK OLDUĞUNU BELİRTEREK, "GELİN BUGÜNÜN İŞARETLERİNDEN YARININ İHTİYAÇLARINI OKUYALIM. ÇOCUKLARIMIZA KARARLARIMIZI ANLATACAĞIMIZ DEĞİL, SONUÇLARINI YAŞAYACAKLARI BİR GELECEK BIRAKALIM. GELİN ANTALYA'YI VAATLERDEN UYGULAMAYA GEÇİŞİN SEMBOL ŞEHRİ HALİNE GETİRELİM" DEDİ.