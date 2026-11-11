2053 hedefiyle iklim diplomasisi: Türkiye'nin adımları ve hukuki çerçeve

Antalya COP31 panelinde Türkiye'nin iklim yaklaşımı

Antalya'da düzenlenen "Enerji Tarım ve İklim Politikalarına Bütüncül Yaklaşım: Uluslararası İş Birliğiyle Dayanıklılığın Artırılması Paneli"nde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin iklim politikalarını ve uluslararası boyuttaki duruşunu anlattı. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma kararlılığını vurguladı.

ekonomik kalkınma ile doğal kaynakların korunması:

Duran, geçen yüzyılın hedefinin daha fazla üretmek ve hızlı büyümek olduğunu, bugünse bu hedeflerin beraberinde getirdiği sonuçlarla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Dünya nüfusunun 8 milyarı aştığını ve yüzyılın ikinci yarısında 10 milyara yaklaşmasının beklendiğini hatırlatan Duran, nüfus artışından öte kentsel yoğunlaşma ve sanayileşmenin çalışma biçimlerini değiştirdiğine dikkat çekti. Bu bağlamda ekonomik kalkınmayı sürdürürken doğal kaynakların nasıl muhafaza edileceğinin ana soru olduğunu söyledi.

iklim diplomasisi ve küresel adalet:

Duran, iklim değişikliğinin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerine işaret ederek, hiçbir ülkenin küresel iklim krizinin sonuçlarından tecrit edilemeyeceğini söyledi ve bu nedenle iklim diplomasisine büyük önem verdiğini ifade etti. İklim eylemlerinin ülkeler arasındaki mevcut eşitsizlikleri derinleştirmemesi gerektiğini vurgulayan Duran, gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanı, teknoloji ve kapasite geliştirme araçlarına erişimine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca, ortak sorumluluk ilkesiyle birlikte farklı kapasitelerin dikkate alındığı adil uluslararası müzakerelere gereksinim olduğunu söyledi ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel adalet çağrısıyla bağlantılı olduğunu aktardı.

hukuki adımlar ve farkındalık hareketleri:

Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı 2021'de onayladığını hatırlatan Duran, İlk İklim Kanunu'nun geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdiğini ve bunun iklimle mücadelede hukuki çerçeveyi güçlendirdiğini söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketinin kısa sürede küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesinin Türkiye'nin iklim diplomasisi açısından önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Duran, israfın azaltılmasının sadece atık yönetimi değil; suyun, enerjinin ve insan emeğinin korunması anlamına geldiğini belirterek, kaynakların verimli kullanımı ve malzemelerin ekonomiye yeniden kazandırılmasının iklim değişikliğiyle mücadelenin temel unsurları olduğunu ifade etti. Konuşmasında ayrıca barış ile çevre güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu; Gazze'ye yönelik saldırıların altyapı ve doğal kaynaklar üzerinde yarattığı tahribin çevresel sonuçlarına dikkat çekti.

Paneldeki konuşma, Türkiye'nin iklim hedeflerini ulusal değerlerle ilişkilendirirken aynı zamanda uluslararası iş birliği, adalet ve hukuki düzenlemeler ekseninde somut adımlar attığını ortaya koydu.

ANTALYA'DA COP31 KAPSAMINDA "ENERJİ TARIM VE İKLİM POLİTİKALARINA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE DAYANIKLILIĞIN ARTIRILMASI PANELİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.