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Çerkeş'te fidanlar geleceğe kök saldı

Çerkeş'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Kaymakamlık koordinasyonuyla yüzlerce fidan toprakla buluştu; öğrenciler ve özel bireyler katıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çerkeş'te fidanlar geleceğe kök saldı

Çerkeş'te fidanlar geleceğe kök saldı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu.

etkinlik alanı ve uygulama:

Fidan dikimi, Çerkeş Kaymakamlığı koordinasyonunda, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'deki ağaçlandırma sahasında gerçekleştirildi. Alanın farklı noktalarına dikilen fidanlarla bölgenin yeşil dokusunun güçlendirilmesi amaçlandı.

katılımcılar ve organizasyon:

Etkinliğe Çerkeş Kaymakamı Harun Arslanargun, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, okul öğrencileri, öğretmenler ile yaşlı bakım merkezinde kalan özel bireyler katıldı. Çalışma, kurumlar ve yerel katılımcıların ortak çabasıyla yürütüldü.

ÇANKIRI’NIN ÇERKEŞ İLÇESİNDE ‘MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE FİDANLAR...

ÇANKIRI’NIN ÇERKEŞ İLÇESİNDE ‘MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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