Alfatlı: Bursa sanayisinde ortak akıl ve uygun finansmana vurgu

Alfatlı’dan BTSO yönetimine hayırlı olsun ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi ve Kalkınmadan Sorumlu Ekrem Alfatlı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve yeni yönetimini ziyaret ederek tebriklerde bulundu. Ziyarette Bursa sanayisinin mevcut durumu, üretim, istihdam, ihracat, finansmana erişim ve 2027 yılı bütçe teklifi gibi başlıklar ele alındı.

Alfatlı, toplantıda bugüne kadar görev yapan tüm oda başkan ve yöneticilerine teşekkür etti; önceki dönemde Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve çalışma arkadaşlarının katkılarına özel vurgu yaptı. Bursa’nın, otomotiv, tekstil, makine, metal ve gıda sektörleri başta olmak üzere Türkiye’nin önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Gündemdeki öncelikler:

Görüşmede öne çıkan başlıklar arasında yüksek finansman maliyetleri, işletme sermayesi ihtiyacı, enerji ve işçilik giderleri yer aldı. Alfatlı, sektör temsilcileriyle yapılan değerlendirmelerde KOBİ’lerin desteklenmesinin, ihracatçıların rekabet gücünün artırılmasının ve üretim kapasitesinin korunmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Çözüm önerileri ve beklentiler:

Alfatlı, Bursa sanayisinin sürdürülebilirliği için finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım ve üretim kredilerinde kolaylık sağlanması ve mesleki eğitimin geliştirilmesini önerdi. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve tasarruf tedbirleriyle birlikte ihracatın desteklenmesinin önemine işaret etti.

Toplantıda ayrıca 2027 bütçe teklifinin Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirildi; Alfatlı, enflasyonla mücadele edilirken üretim, istihdam ve ihracatın zarar görmemesi gerektiğini vurguladı. Ziyarette paylaşılan görüşlerin, Bursa sanayisinin mevcut problemlere yönelik ortak akıl ve istişareyle çözüm arayışını güçlendirdiği kaydedildi.

Alfatlı’nın vurguları arasında "Sanayicimizin uygun şartlarda finansmana ulaşması, KOBİ’lerimizin desteklenmesi, üretim ve yatırım kapasitesinin korunması büyük önem taşımaktadır. Enflasyonla mücadele edilirken üretim, istihdam ve ihracatın zarar görmemesi, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin satın alma gücünün korunması gerekmektedir." cümleleri yer aldı.

Ziyaret, BTSO ile siyasi aktörler arasında diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesine işaret ederken, Bursa ekonomisinin önündeki yapısal sorunların çözümünde sektör, oda ve kamu işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE EKONOMİ VE KALKINMADAN SORUMLU EKREM ALFATLI, BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI VE YENİ YÖNETİMİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.