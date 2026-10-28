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Yerköy'ün kıymalı pidesi Konya etlisiyle lezzet rekabetine girdi

Yozgat Yerköy'ün mayalı kıymalı pidesi, kıyma ve doğal et kalitesiyle günlük üretimde Konya etli ekmeğine rakip olurken bölge sofralarında öne çıktı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yerköy'ün kıymalı pidesi Konya etlisiyle lezzet rekabetine girdi

Yerköy'ün kıymalı pidesi İç Anadolu'da öne çıkıyor

Yozgat'ın Yerköy ilçesinin meşhur kıymalı pidesi, malzeme sadeliği ve mayalı hamuruyla İç Anadolu mutfak mirasında dikkat çekiyor. İlçe fırınlarında hazırlanan pide, mayalı hamur üzerine serilen kıyma, domates ve biber ile pişiriliyor; cenazelerden düğünlere, nişan ve özel davetlere kadar sosyal hayatın her halkasında servis ediliyor.

Hazırlık ve pişirme yöntemi:

Pide ustaları lezzetin temelinde hamurun mayalanma süreci ve etin kalitesinin olduğunu vurguluyor. Yerel uygulamada kıymanın belirli bölümlerden hazırlanması tercih ediliyor; ustalar dananın kaburgası ile kuzunun boşluğunun kullanıldığını söylüyor. Bu seçimin ve hayvanların doğal ortamda beslenmesinin etin lezzetine katkı sağladığı belirtiliyor. Üretim yoğunluğu da yüksek: günlük bin taneye yakın pide hazırlanıyor.

Ustaların ve müşterilerin görüşleri:

Pide ustası Emre Dereli, konuyu şöyle özetliyor: "Sevgimizi kattığımız için bu kadar tercih ediliyor. İçinde domates, biber ve kıyma var. Başka bir şey yok. Cenazelerde, yüzük merasimlerinde, düğünde hepsinde pide var. Yozgat’ta nasıl testi kebabı varsa Yerköy’de de kıymalı pide oturmuş. Konya pidesi mi Yerköy pidesi mi denilince onlara da ‘Helal olsun’ deriz".

Bir başka usta Ali Dereli ise üretim ve et tercihlerini ayrıntılandırıyor: "Yerköy’ün kıymalısı etlerimiz güzel ve hamurlarımız da mayalı olduğu için daha lezzetli oluyor. Kıymanın biraz yağlı olması lazım. Dananın kaburgası ve kuzunun boşluğunu kullanıyoruz. Daha lezzetli oluyor. Günlük bin taneye yakın pide çıkarıyoruz. Öğle yemeklerinde, akşam, cenaze yemeklerinde, düğün yemeklerinde, mevlütlerde hepsinde pide oluyor. Konya’nın pidesi de güzel. Onlar da incecik yapıyorlar. Fakat hamurun mayası az olduğu için bizimkiler biraz daha güzel oluyor".

Müşterilerden İbrahim Acer ise yöresel et beslenmesinin farkını vurguluyor: "Anadolu’nun kültürel olarak kıymalı pidesi meşhurdur. Dışarıdan gelen misafirlerimiz olduğu zaman burada pide yaptırırız. Tadı da güzeldir. Burada hayvanlar doğada dağda beslenip kekik yediği için et biraz daha lezzetli oluyor. Kasaplara kesilip geliyor biz de kıyma yaptırıp pide yaptırıyoruz. Lezzetli olmasının tek sebebi doğal ortamda yetişmesi".

Yerköy kıymalı pidesi, kendine has harcı, mayalı hamuru ve yerel et tercihleriyle hem ilçe halkının hem de kente gelen ziyaretçilerin vazgeçilmez durağı olmaya devam ediyor. Bölgedeki bu geleneksel tarif, Konya etli ekmeğiyle karşılaştırıldığında farklı hazırlık teknikleri ve sunum alışkanlıklarıyla kendi özgün yerini koruyor.

İç Anadolu’nun lezzet yarışında Yerköy’ün pidesi Konya’nın etli ekmeğine rakip oldu

İç Anadolu’nun lezzet yarışında Yerköy’ün pidesi Konya’nın etli ekmeğine rakip oldu

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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