19. TKDCD ulusal kongresi ve ana gündem:

26-29 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Belek bölgesinde düzenlenen 19. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Ulusal Kongresi, hem yerli tıbbi cihaz üretimi hem de cerrahi uygulamalarda hasta yükünün yönetimi konularını merkezine aldı. Kongreye 33 ülkeden katılım sağlanırken, toplamda yaklaşık 3.500 katılımcı içinde 194 yabancı delege yer aldı. Bilimsel programda 105 oturum, 55 kurs, 300’den fazla sözel bildiri ve 200’ün üzerinde poster bildirisi sunuldu.

yerli tıbbi cihaz üretimi ve stratejik önemi:

TKDCD ve kongre başkanı Doç. Dr. Murat Sargın, yerli üretimin sağlık hizmetlerinin sürekliliği açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yaptı. Sargın, kalp-akciğer makinesinin klinik çalışmalarının tamamlandığını ve kanın oksijen-karbondioksit değişimini sağlayan oksijenatörün yerli üretim sürecinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca ECMO cihazlarının temel bileşeni olan oksijenatör için iki firmanın ayrı çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Sargın, bu ürünlerin tanıtımında hekimlerin aktif rol alması gerektiğini; firmalar ve mühendisler üretse de Türk cerrahların bu başarıyı anlatacak platformları oluşturmasının önemine dikkat çekti. Yerli üretimin hem sağlık hizmetlerinde koruma kalkanı sağladığını hem de ekonomik getirisi olduğunu vurguladı.

alanın kapasitesi ve hasta yükü:

Derneğin 38. yılında olduğunu belirten Sargın, Türkiye'de 1.900'ün üzerinde kalp ve damar cerrahisi uzmanı ile 700 asistan hekimin bulunduğunu söyledi. Kongreye ayrıca yaklaşık 700 hemşire ve 300 perfüzyonistin katıldığını aktardı. Türkiye nüfusunun 86 milyon olduğu vurgulanırken, cerrahinin ilgi alanına giren hasta sayısının en az 7 milyon olduğu ifade edildi; bu hastaların polikliniklerde düzenli takip, tanı ve tedavi gerektirdiği vurgulandı.

cerrahi yaklaşımlar ve hasta bilgilendirmesi:

Dernek yöneticileri, açık ve kapalı cerrahi tanımlarında toplumda yaygın bilgi kirliliği olduğuna dikkat çekti. TKDCD Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır İnan, kesi büyüklüğünün açık kalp ameliyatı tanımında belirleyici olmadığını; amaçlarının doğru ve eksiksiz ameliyat yapmak olduğunu söyledi. Ameliyat öncesi tetkik ve hasta ile ortak karar alma sürecinin önemine işaret edildi.

aort hastalıkları ve zamanlama önemi:

TKDCD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Suat Nail Ömeroğlu, aort diseksiyonunun yüksek mortalite taşıyan bir durum olduğunu belirtti. Diseksiyon gelişiminden sonra bile hastaneye yetişip ameliyat olunsa dahi kayıp oranlarının yüzde 30–40'lara ulaşabildiğini; gecikilen her saat için ölüm riskinin yüzde 1 arttığını vurguladı. Aortun göğüs veya karın bölgesindeki genişlemelerin EKO veya ultrason ile kısa sürede ve zararsız biçimde tespit edilebildiği, erken yakalandığında hem açık hem kapalı yöntemlerle başarılı müdahaleler yapılabildiği anlatıldı.

kalp kapağı seçimi ve yaşam tarzı etkileri:

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammet Onur Hanedan, mekanik ve biyolojik kapak seçiminde hastanın yaşı, yaşam tarzı ve gebelik planının belirleyici olduğunu belirtti. Mekanik kapak takıldığında ömür boyu kan sulandırıcı gerekliliği ve düzenli takip ihtiyacı bulunduğunu; biyolojik kapakların ise zaman içinde bozulma riski taşıdığını ifade etti. Kararın hasta ile birlikte, her iki seçeneğin riskleri konuşularak verildiği vurgulandı.

varis, periferik arter hastalıkları ve komplikasyon riskleri:

Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, varis, lipödem ve lenfödem tanısında ultrasonun temel rolünü anlattı; doğru tanı sonrası tedavi planının belirlendiğini söyledi. Tedavi edilmemiş varislerin tromboz ve pulmoner emboli gibi yaşamı tehdit eden sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. TKDCD Saymanı Doç. Dr. Selim Aydın ise periferik arter hastalığında en sık belirtinin yürümeyle ortaya çıkan bacak ağrısı olduğunu; bunun sıklıkla bel fıtığıyla karıştırıldığını belirterek erken müdahalenin uzuv kaybını önleyebileceğini vurguladı. Ayrıca periferik arter hastalarında LDL hedefinin 55 mg/dL altına düşürülmesinin amaçlandığı bildirildi.

tanı ve tedavi kararlarında ekip yaklaşımı:

Prof. Dr. Serkan Ertugay, stent veya bypass kararlarının kardiyoloji ve cerrahi uzmanlarından oluşan kalp ekibi tarafından hastanın genel durumu ve damar anatomisine göre verildiğini söyledi. Hibrit yaklaşımlarla hastaya daha az invaziv ve uzun vadede etkin çözümler sunulabileceği vurgulandı.

zayıflama iğneleri ve kalp hastaları:

Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kağan As, toplumda popüler hale gelen zayıflama iğnelerinin kalp ve damar hastalarının mevcut tedavilerinin yerine geçmediğini; bu ilaçların dahiliye veya endokrinoloji yönlendirmesiyle, kontrollü biçimde kullanılmasının uygun olduğunu belirtti. Hastaların bu tür tedaviler nedeniyle standart kan sulandırıcı veya kolesterol ilaçlarını bırakma eğilimine girmemesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Kongre, hem yerli cihaz üretiminin desteklenmesi hem de cerrahi ve tanısal yaklaşımların hasta odaklı şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak sona erdi. Dernek yetkilileri, ulusal toplantıları uluslararası çekim merkezleri hâline getirerek hem bilimsel birikimi hem de yerli üretimi öne çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

MURAT SARGIN