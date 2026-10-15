Yerli SiAlON ile nikel esaslı süper alaşımların işlenmesine yönelik kesici takım projesi

projenin amacı:

Karabük Üniversitesi'nin de yer aldığı üniversite-sanayi iş birliği kapsamında, havacılık ve savunma sanayinde kullanılan nikel esaslı süper alaşımların işlenmesi için yerli SiAlON seramik kesici takım geliştirilmesi hedefleniyor. TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikir ve Ürün Destek Programı çerçevesinde desteklenen "Nikel Esaslı Süper Alaşımların Çevresel Frezelenmesinde Kullanılan SiAlON Kesici Takımların Değişken Helis Açılı Tasarlanması, Üretilmesi ve Test Edilmesi" başlıklı çalışma, akademi ve sanayi ortaklığında yürütülüyor.

tasarım ve optimizasyon:

Proje, geleneksel sabit açılı kesici takımlarda görülen aşınma problemini azaltmak amacıyla değişken helis açısına sahip özgün bir SiAlON parmak freze geometrisi geliştirmeyi amaçlıyor. Bunun dışında talaş açısı ile birincil ve ikincil boşluk açıları da optimize edilerek kesme kuvvetlerinin düşürülmesi, takım ömrünün uzatılması ve işlenen yüzey kalitesinin iyileştirilmesi planlanıyor. Jet motorları, roket nozulları ve gaz türbinlerinde kullanılan bu tür malzemeler, yüksek sertlik ve sıcaklık dayanımları nedeniyle işlenmesi güç kategorisinde yer alıyor; bu nedenle optimize edilmiş geometri ve malzeme kombinasyonları kritik önem taşıyor.

üretim ve ticarileştirme:

Proje kapsamındaki çalışmalar, kesici takım tasarımından seramik ham madde üretimine, takım gövdesi imalatından ticarileştirmeye kadar yerli üretim süreçlerini geliştirmeyi kapsıyor. SiAlON takım gövdelerinin hassas bileme işlemleri ve ticarileştirme aşaması KARCAN A.Ş. bünyesinde yürütülecek. Kesici takımların üretiminde kullanılacak seramik çubukların ham maddesi ise Eskişehir'de faaliyet gösteren MDA İleri Teknoloji Seramikleri Ltd. Şti. tarafından temin edilecek.

Akademik tasarım ve mühendislik koordinasyonunu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Sedat Güven üstleniyor. İmalat teknolojileri süreçlerinde Karabük Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Gökkaya ve Doç. Dr. Gökhan Sur ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Rıza Motorcu görev alıyor.

beklenen etkiler ve takvim:

Proje ekibi, ithal kesici takımların yüksek maliyetine dikkat çekerek yerli üretimin motor, hava aracı ve roket parçalarının imalatında maliyet avantajı sağlayacağını öngörüyor. Ayrıca çalışmanın kesici takım ithalatını azaltmaya, yerli üretim kapasitesini geliştirmeye ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye katkı sunması bekleniyor. Çalışmanın 2027 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor ve bu sürecin zorlu malzemelerin işlenmesine yönelik yerli teknoloji geliştirilmesine doğrudan katkı yapması hedefleniyor.

Proje, hem malzeme hem de geometri optimizasyonunu bir arada ele alarak, havacılık ve savunma sanayinde kullanılan nikel esaslı süper alaşımların işlenmesinde operasyonel verimliliği ve maliyet etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN (KBÜ) DE YER ALDIĞI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PROJESİYLE, HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİSİNDE KULLANILAN NİKEL ESASLI SÜPER KARIŞIMLARIN İŞLENMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE YERLİ SİALON SERAMİK KESİCİ TAKIM GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.