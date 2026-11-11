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Yeşil ideal için omuz omuza: fidanla yarınlara sahip çıkmak

Vali Aydın Baruş, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde 'Bir fidan, bir gelecek' şuuruyla Erzurum'da ağaçlandırma ve erozyonla mücadeleye katılım çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeşil ideal için omuz omuza: fidanla yarınlara sahip çıkmak

Vali Baruş'tan 11 Kasım mesajı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; toprağa düşen her fidanın havanın, suyun ve yarınların en sağlam teminatı olduğunu vurguladı. Baruş, ağaç dikmenin yalnızca araziyi yeşertmek olmadığını, aynı zamanda vatanın geleceğine yönelik sarsılmaz bir inanç ve sorumluluğun ifadesi olduğunu belirtti.

fidan bir gelecek anlayışı:

Mesajında "Bir fidan, bir gelecek" ifadesine dikkat çeken Vali Baruş, bu şuurla ülke genelinde ve Erzurum'da kalplerin aynı yeşil ideal için çarptığını söyledi. Atalardan emanet alınan coğrafyayı daha yaşanabilir ve yeşil bir biçimde sonraki nesillere devretmenin herkesin ortak vazifesi olduğuna işaret etti.

saha çalışmaları ve teşekkürler:

Erzurum'da sert iklim ve çetin coğrafya koşullarına rağmen yürütülen ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü aktaran Baruş, sahadaki azmin en güzel örneklerinin sergilendiğini kaydetti. Çalışmalarda emeği geçen başta Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara ve fidanları toprakla buluşturan Erzurumlulara teşekkür etti.

Vali Baruş, çocuklara ve gençlere ağaç sevgisi aşılamanın ve doğayı korumayı bir yaşam biçimi haline getirmenin en kutsal sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, tüm vatandaşları bu büyük çevre seferberliğine katılmaya ve doğaya sahip çıkmaya davet etti.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ,

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ,

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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