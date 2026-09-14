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Yeşilhisar'da yol kenarındaki gençlere çarpan otomobil: 1 ölü, 2 yaralı

Yeşilhisar'da Ovaçiftlik Mahallesi'nde 06 BVP 704 plakalı otomobilin yol kenarındaki üç kişiye çarpması sonucu E.Ş. yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeşilhisar'da yol kenarındaki gençlere çarpan otomobil: 1 ölü, 2 yaralı

Yeşilhisar'da yol kenarındaki gençlere çarpan otomobil: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Ovaçiftlik Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Y.K. (30) idaresindeki 06 BVP 704 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen E.Ş. (21), S.Ş. (17) ve B.Ş. (15)'e çarptı. Olayın ardından sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan E.Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve şüphelinin yakalanması:

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Y.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN YEŞİLHİSAR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YAYALARA ÇARPTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2...

KAYSERİ’NİN YEŞİLHİSAR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YAYALARA ÇARPTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ DE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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