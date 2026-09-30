Yığılca'da büyükbaşlarda koruma amaçlı şap ve bruselloz aşılaması

Yığılca'da hayvan sağlığı seferberliği

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri, ilçedeki büyükbaş hayvanların sağlığını korumak amacıyla Yoğunpelit köyündeki hayvancılık işletmelerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Uygulamalar, bulaşıcılığı yüksek hastalıkların önlenmesine ve işletmelerdeki hayvanların düzenli kayıt altına alınmasına odaklandı.

Aşı ve denetim çalışmaları:

İşlemlerde öncelikli olarak şap ve bruselloz aşılamaları yapıldı. Sığırlarda yürütülen bu aşı uygulamaları, bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini azaltmayı hedefliyor. Aynı zamanda işletmelerde sağlık kontrolleri yapılarak hayvanların genel durumu izlendi ve gerekli hijyen tedbirlerinin uygulanmasına dikkat edildi.

Kayıt, küpeleme ve kimliklendirme:

Çalışmalar sırasında düşen küpelerin yenilenmesi ve yeni doğan buzağıların kayıt altına alınması amacıyla küpeleme ve kimliklendirme işlemleri gerçekleştirildi. Bu adımlar, işletmelerdeki hayvanların ulusal kayıt sistemine düzenli şekilde dahil edilmesini sağlayarak takip ve yönetimi kolaylaştırıyor.

Yürütülen faaliyetlerin temel amacı, hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek ve işletmelerin hayvancılık yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamaktır. Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bu tür düzenli müdahaleleri, bölge hayvancılığının güvenliğini güçlendiriyor.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA YOĞUNPELİT KÖYÜNDEKİ İŞLETMELERDE ŞAP VE BRUSELLOZ AŞILAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.