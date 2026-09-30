Dolar 49,0128 +0,03%
Euro 55,6868 +0,18%
Bist 12.241,59 -0,40%
Altın Gram 6.657,58 +1,08%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 97,14 +1,02%
--°

Yığılca'da büyükbaşlarda koruma amaçlı şap ve bruselloz aşılaması

Yığılca'da Yoğunpelit köyündeki işletmelerde şap ve bruselloz aşılaması, küpeleme ve kimliklendirme çalışmalarıyla hayvan sağlığı güçlendirildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yığılca'da büyükbaşlarda koruma amaçlı şap ve bruselloz aşılaması

Yığılca'da hayvan sağlığı seferberliği

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri, ilçedeki büyükbaş hayvanların sağlığını korumak amacıyla Yoğunpelit köyündeki hayvancılık işletmelerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Uygulamalar, bulaşıcılığı yüksek hastalıkların önlenmesine ve işletmelerdeki hayvanların düzenli kayıt altına alınmasına odaklandı.

Aşı ve denetim çalışmaları:

İşlemlerde öncelikli olarak şap ve bruselloz aşılamaları yapıldı. Sığırlarda yürütülen bu aşı uygulamaları, bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini azaltmayı hedefliyor. Aynı zamanda işletmelerde sağlık kontrolleri yapılarak hayvanların genel durumu izlendi ve gerekli hijyen tedbirlerinin uygulanmasına dikkat edildi.

Kayıt, küpeleme ve kimliklendirme:

Çalışmalar sırasında düşen küpelerin yenilenmesi ve yeni doğan buzağıların kayıt altına alınması amacıyla küpeleme ve kimliklendirme işlemleri gerçekleştirildi. Bu adımlar, işletmelerdeki hayvanların ulusal kayıt sistemine düzenli şekilde dahil edilmesini sağlayarak takip ve yönetimi kolaylaştırıyor.

Yürütülen faaliyetlerin temel amacı, hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek ve işletmelerin hayvancılık yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamaktır. Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bu tür düzenli müdahaleleri, bölge hayvancılığının güvenliğini güçlendiriyor.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA YOĞUNPELİT KÖYÜNDEKİ İŞLETMELERDE...

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA YOĞUNPELİT KÖYÜNDEKİ İŞLETMELERDE ŞAP VE BRUSELLOZ AŞILAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Evliya Çelebi'nin satırlarında Araban ovasının bereketi
images

Komşulukla yoğrulan kış: Kuruçay’da imece tarhanası
images

İsimleri geleceğe taşınan eğitim kahramanları gençlik merkezinde anılıyor
images

Hobiden markaya: 3,5 dönümlük bağda doğan Safiye’nin Yöresel Ürünleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sarıgöl’de okullarda güvenlik önlemleri için koordinasyon sağlandı

Kayseri ihracatı ağustosta 150 ülkeye 333,8 milyon doları buldu

Manisa'da akademi manisa ilk mezunlarını verdi: kodlarla yazılan bir başlangıç

Kaldırımları boşaltma operasyonu: Kepez'te seyyar satıcılara sıkı denetim

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi