Yıkım sırasında duvar çöktü: Adıyaman'da işçi yaralandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1912. Sokak'ta tek katlı, hasarlı bir toprak evin yıkımı sırasında kaza meydana geldi. Yıkımı gerçekleştiren ekipte bulunan Hasan Demir, duvarın devrilmesi sonucu altında kaldı. Olayı gören yakınları kısa süre içinde müdahale ederek Demir'i duvarın altından çıkardı.

müdahale ve sağlık durumu:

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre Hasan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, hasarlı yapıların yıkımı sırasında alınacak tedbirlere dikkat çekerek olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olayın ayrıntıları ve yıkım çalışmasının yürütülme biçimiyle ilgili inceleme tamamlandığında, yetkililer tarafından ek bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

ADIYAMAN’DA BİR KİŞİ HASARLI TOPRAK EVİ YIKMAYA ÇALIŞTIĞI ESNADA DUVARIN ALTINDA KALARAK YARALANDI.