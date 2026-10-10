Yıldırım Armutdüzü yaylasında sürüyü telef etti

Yüksekova'nın Armutdüzü yaylasında yıldırım isabet ettiği koyun sürüsünde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu; köylüler kurtulanları bölgeye taşıdı.