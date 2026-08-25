Sivas'ta park halindeki traktör evin duvarını yıktı, 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde traktör duvarı yıktı

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Sıyrındı köyünde sabah saatlerinde park halindeki bir traktörün aniden hareket etmesi sonucu yolun alt kısmında bulunan tek katlı bir evin duvarı yıkıldı. Olayda evde bulunan 8 yaşındaki İ.I. yaralandı.

Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre, E.I.'ye ait 58 SA 829 plakalı traktör park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Traktörün yolun alt kısmındaki tek katlı evin duvarına çarpmasıyla çarpmanın etkisiyle duvar çöktü ve evin odasında bulunan çocuk yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı çocuğu Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik ve adli incelemenin ardından belirleneceğini bildirdi.

SİVAS'IN AKINCILAR İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN HAREKET EDEN TRAKTÖR, YOLUN ALT KISMINDA BULUNAN TEK KATLI EVİN DUVARINA ÇARPARAK YIKILMASINA NEDEN OLDU.