Hisarcık'ta Kızılçukur ve Alınören arasındaki yol sıcak asfalta kavuşuyor

Hisarcık'ta sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur ve Alınören köyleri arasındaki ulaşımı sağlayan yolun kalan 2,5 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt serimi çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, bölge halkının daha güvenli ve konforlu ulaşım ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı

Toplam 5 kilometrelik güzergâhın ilk 2,5 kilometrelik bölümü geçen yıl sıcak asfaltla kaplanmıştı. Devam eden serimlerin tamamlanmasının ardından Kızılçukur ile Alınören arasındaki yolun tamamı sıcak asfalta kavuşmuş olacak ve bakım-onarım ihtiyacı azalacak.

Yerinde inceleme ve amaç

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirtaş ile İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Çümen ve İsmail Demir, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Atam, uygulamanın köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli ulaşmasını sağlamak amacıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Atam, ilçe ve köylere kazandırılan hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarda görev alan personele teşekkür etti. Tamamlandığında bölgedeki günlük ulaşım konforu ve yol güvenliğinde belirgin bir iyileşme bekleniyor.

HİSARCIK KIZILÇUKUR-ALINÖREN YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR