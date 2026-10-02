Yıldırım’da ulaşımı sahadan yöneten başkan esnafla buluştu

Başkanın saha ziyareti:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçedeki mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında son durak olarak Ertuğrulgazi Otobüs ve Minibüsçüler Durağı'nı ziyaret eden Yılmaz, burada şoför esnafıyla bir araya geldi. Sohbetler sırasında esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu ve Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetleri anlattı; esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Konforlu ve güvenli:

Kent yaşamının sürdürülebilirliği açısından ulaşımın önemine dikkat çeken Yılmaz, otobüs ve minibüsçü esnafının vatandaşların günlük ulaşımında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Başkan Yılmaz, "Yıldırım’da hemşehrilerimizin işine, okuluna, hastanesine ve şehrin farklı noktalarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Bu noktada otobüs ve minibüsçü esnafımız, toplu ulaşımın sahadaki en önemli paydaşlarından biri. Her gün binlerce hemşehrimizi taşıyan şoför esnafımız, kent hayatının kesintisiz devam etmesine önemli katkı sağlıyor. Onların sahadaki tecrübeleri, karşılaştıkları sorunlar ve önerileri bizim için kıymetli" dedi.

Ulaşım ağı güçleniyor:

Yılmaz, Yıldırım’ın ulaşım altyapısını güçlendirmek için yürütülen çalışmaların yol yapımının ötesine geçtiğine dikkat çekti. Mevcut yolların iyileştirilmesi, bakım ve düzenlemeler ile ulaşım konforunun artırılmasına yönelik faaliyetlerin sürdüğünü belirtti. "Yıldırım’ın ulaşımını daha güçlü hale getirmek için yol yapım, bakım, asfaltlama ve düzenleme çalışmalarımızı ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüyoruz. Ulaşım ağımızı güçlendirirken bir taraftan da hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak dokunuşlar yapıyoruz. Çünkü ulaşım, bir şehrin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen temel unsurlardan biri" ifadelerini kullandı.

Esnafımızın yanındayız:

Belediye olarak esnafla sürekli iletişim içinde olduklarını söyleyen Yılmaz, esnafın kalkınmasının ilçeye olumlu yansıyacağını vurguladı. "Esnafımız kalkındıkça Yıldırım kazanacak. Bu bilinçle esnafımız ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Esnafımızla kurduğumuz doğrudan iletişim, hizmet süreçlerimizin hem hızlanmasına hem de daha verimli hale gelmesine katkı sağlıyor. Özellikle ulaşım gibi doğrudan vatandaşlarımızın günlük hayatına dokunan alanlarda sahadaki esnafımızın görüşleri bizim için yol gösterici. Esnafımızın talep ve önerilerini dinliyor, çözüm üretmek için gayret gösteriyoruz. Esnafı destekleyici çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Yıldırım’ın kalkınmasına katkı sunan tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım’ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ (SAĞDA), ERTUĞRULGAZİ OTOBÜS VE MİNİBÜSÇÜLER DURAĞI’NI ZİYARET ETTİ.