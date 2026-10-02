Kalbe dair farkındalık: Memorial'da uzmanlar ve ünlüler 'Kalpten Sohbetler' için toplandı

Memorial Şişli'de kalp sağlığı için bir araya geliş

29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında Memorial Şişli Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kalpten Sohbetler' etkinliği, tıp dünyası ile sanat ve iş dünyasından isimleri buluşturdu. Etkinlikte Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Aycan Kavala, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Betül Erer, televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan ve iş insanı Leyla Alaton konuşmacı olarak yer aldı. Uzmanlar bilgilendirici sunumlar yaparken, konuklar kendi deneyimlerini ve sorularını paylaştı.

Zayıflama ilaçlarının riskleri ve kullanım uyarıları:

Prof. Dr. Ali Aycan Kavala, katılımcıların yönelttiği sorulara cevap verirken zayıflama iğneleri konusunda kişisel gözlemlerini aktardı. Kavala, kullandığı süreçte üçüncü ayda tiroidit geliştiğini ve tiroid fonksiyonlarının bozulduğunu belirterek, uzun süreli ve kontrolsüz kullanımın medüller tiroid kanseri ve pankreatit gibi ciddi yan etkilere yol açabileceğini vurguladı. Kavala, bu tür ilaçların 'kafaya göre' veya eczaneden kolayca temin edilerek kullanılmaması gerektiğini, mutlaka hekim gözetiminde ve ihtiyaç doğrultusunda başlanmasının önem taşıdığını söyledi.

Günlük yaşamdan basit önerilerle kalbi koruma yolları:

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Betül Erer, kalp sağlığının uzun vadede korunmasında günlük alışkanlıkların etkisine dikkat çekti. Erer, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetiminin altını çizerek özellikle tempolu yürüyüşün önemli bir başlangıç olduğunu belirtti. Ayrıca fast food tüketiminden ve nikotin kullanımından uzak durulmasını tavsiye etti. Zayıflama iğnelerine ilişkin olarak Erer, bu ilaçların diyabetik ve yüksek vücut kitle endeksine sahip hastalarda önemli faydalar sağlayabildiğini ancak endikasyon olmadıkça ve doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte Prof. Dr. Erer, 'Loncavita' yani sağlıklı ve uzun yaşam kavramına da değinerek, yaşlansak da kaliteli bir yaşam sürebilmek için sağlıklı bir kalp ve beyin ile ilerlemenin önemini vurguladı.

İş insanı Leyla Alaton, sağlık panellerinin farkındalık yaratmadaki rolüne dikkat çekti ve bilimsel kaynaklara dayanmayan bilgi kirliliğine karşı uyarıda bulundu. Alaton, sosyal medya ve yapay zekâda karşılaşılan bilgilerin eleştirel değerlendirilmesi gerektiğini, gerektiğinde uzmanlara danışmanın önemini belirtti. Armağan Çağlayan da program sırasında kendi yaşamından örnekler paylaşarak etkinliğe katkıda bulundu.

Söyleşi, katılımcıların sorularına verilen yanıtlarla zenginleşti ve program, Armağan Çağlayan ile Leyla Alaton'a sunulan teşekkür plaketi ve çiçek takdimiyle sona erdi.

DÜNYA KALP GÜNÜ DOLAYISIYLA MEMORİAL HASTANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "KALPTEN SOHBETLER" ETKİNLİĞİ, ÜNLÜ TELEVİZYON YAPIMCISI ARMAĞAN ÇAĞLAYAN, İŞ İNSANI LEYLA ALATON VE UZMAN DOKTORLARI BİR ARAYA GETİRDİ.