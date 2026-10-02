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OMÜ rektörü Fatma Aydın genç projelerle Teknofest'te buluştu

Prof. Dr. Fatma Aydın, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu Anadolu'da OMÜ stantlarını ve öğrencilerin projelerini inceledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Taylan Polat

OMÜ rektörü Fatma Aydın genç projelerle Teknofest'te buluştu

OMÜ rektörü Teknofest ziyaretinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna dikkat çekmek üzere Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu Anadolu etkinliğine katıldı. Festival alanında yoğun katılımın olduğu gün boyunca Rektör Aydın, OMÜ standı başta olmak üzere birçok üniversite ve kurum standını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

OMÜ stantında öğrencilerle buluşma:

OMÜ standında üniversite öğrencileri ve proje ekipleriyle bir araya gelen Aydın, ekiplerin geliştirdiği projeleri yakından inceledi. Öğrencilerden projelerin teknik detayları, geliştirme süreçleri ve yarışma hazırlıkları hakkında bilgi alan rektör, özellikle teknoloji odaklı üretim, proje yönetimi ve yenilikçi yaklaşım gösteren ekipleri tebrik etti. Aydın, TEKNOFEST’in yalnızca yarışma platformu olmadığını; gençlerin bilim ve teknolojiye yönelmesini sağlayan, yerli ve millî teknoloji üretimine yönelik farkındalık oluşturan bir vizyon hareketi olduğunu vurguladı.

TÜME Vakfı ve HAVELSAN ziyaretleri:

Festival kapsamında Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) alanında TÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Karagöz, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yavuz ve gençlerle bir araya geldi. Görüşmede kümelenme ve tarım teknolojilerine ilişkin yürütülen çalışmalar ele alındı. Aydın ve beraberindekiler daha sonra HAVELSAN standını ziyaret ederek kurum temsilcilerinden projeler ve iş birlikleri hakkında bilgi aldı.

Festival süresince çok sayıda üniversite yöneticisi, akademisyen, özel sektör ve teknoloji ekosistemi temsilcisi ile teknoloji meraklısı OMÜ standını yoğun ilgi gösterdi. Rektör Aydın'a ziyaret sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz eşlik etti. OMÜ'nün bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki faaliyetleri, stant ziyaretleri ve proje sunumları aracılığıyla festival katılımcılarına aktarıldı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, TÜRKİYE’NİN MİLLİ TEKNOLOJİ...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, TÜRKİYE’NİN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONU KAPSAMINDA ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU ANADOLU’YA KATILDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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