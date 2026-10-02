Samiha Ayverdi'nin penceresinden Bursa'nın kadim dokusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Bursa Şehir Okumaları' serisinin ikinci programında 'Ayverdi'nin Bursa'sı: Ateş Ağacı' başlıklı söyleşi Bursa Şehir Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak katılan Mona Özışık, Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Samiha Ayverdi'nin edebî ve fikrî dünyasını, özellikle 'Ateş Ağacı' eserinin Bursa tasvirleri ekseninde ele aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte romandaki şehir betimlemeleri ve kentin metin içindeki yeri detaylı biçimde tartışıldı.

Söyleşinin odak noktası:

Özışık, 'Ateş Ağacı' üzerinden Bursa'nın tarihî ve manevi dokusuna nasıl nüfuz edildiğini anlattı; romandaki mekanlar, anılar ve toplumsal hafıza ilişkileri üzerinde duruldu. Katılımcılar, edebiyatın geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kurduğunu vurguladı.

Katılım ve değerlendirmeler:

Etkinliğe katılan edebiyatseverler, söyleşinin şehrin geçmişine yapılmış bir yolculuk sunduğunu belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Program, kentin manevi yönlerini edebî bir çerçevede yeniden okumaya imkân verdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DÜZENLEDİĞİ SÖYLEŞİ PROGRAMIYLA TÜRK EDEBİYATI VE DÜŞÜNCE DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN SAMİHA AYVERDİ'NİN ‘ATEŞ AĞACI' ESERİ ÜZERİNDEN BURSA'YA BAKIŞI ELE ALINDI.