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Valilik ziyaretinde Mustafa Çiftçi Yalova protokolüyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yalova Valiliği'ni ziyaret ederek kent protokolüyle görüştü; programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki açılışa katılacak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:22

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Valilik ziyaretinde Mustafa Çiftçi Yalova protokolüyle bir araya geldi

Ziyaretin akışı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yalova programı kapsamında Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik binası girişinde kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, karşılama sonrasında valilik binasına geçerek ziyaretini gerçekleştirdi.

Karşılama heyeti:

Bakan Çiftçi'yi girişte AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ve MHP Yalova İl Başkanı Mustafa Deviren karşıladı.

Takip eden program:

Yalova Valiliği ziyaretinin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplu açılış törenine katılmak üzere programını sürdürecek.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, YALOVA PROGRAMI KAPSAMINDA YALOVA VALİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ. BAKAN...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, YALOVA PROGRAMI KAPSAMINDA YALOVA VALİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ. BAKAN ÇİFTÇİ, VALİLİK BİNASI GİRİŞİNDE KENT PROTOKOLÜ TARAFINDAN KARŞILANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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