Uraloğlu: terörsüz Türkiye süreci yatırımlara ve turizme ivme kazandıracak

Ulaştırma ve altyapı politikalarının ön plana çıktığı Nevşehir buluşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir programı kapsamında sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelerek "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine dikkat çekti. Uraloğlu, bu sürecin ülkenin enerjisini sinerjiye dönüştüreceğini ve bölünmüşlüklerin giderilmesiyle yatırımlara hız verileceğini söyledi.

terörsüz Türkiye sürecinin hedefleri:

Uraloğlu konuşmasında, "Tabii ki Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin enerjisini sinerjiye dönüştürmede eksik kaldığımız noktalarda kıymetli hale gelecek. Bizi bugüne kadar hep böldüler. Bazen Kürt, Türk, bazen Sünni, Alevi, bazen laik, antilaik diyerek farklı kamplara böldüler. Bu ülkenin gerçek enerjisini sahaya yansıtması maalesef bir şekilde engellendi. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buna bir dur diyelim" ifadelerini kullandı.

"Et ile tırnak birbirinden ayrılmaz anlayışıyla yürütülen bu süreç, gerçekten ülkemizin daha da önündeki engellerin kaldırılması ve farklı yerlere harcayacağımız kaynakların çevre yolu, köprüler gibi farklı hizmet alanlarına aktarılacağı bir dönemin başlangıcı" dedi.

nevşehir yatırımları ve altyapı projeleri:

Bakan Uraloğlu, Nevşehir'de bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını, devam eden projelerin tutarının ise 12 milyar lira olduğunu açıkladı. Uraloğlu, kentin etrafındaki illere bölünmüş yollarla bağlandığını, Aksaray yolunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Havalimanı yatırımlarına da değinen Uraloğlu, "Havalimanımızdaki her şeyi üç kat büyüttük diyebiliriz. 700 bin olan yolcu kapasitesini 2 milyona çıkarmışız. Uçak park sahalarından araç park yerlerine kadar birçok işi beraberinde yapmışız" ifadelerini kullandı.

Uzun süren istişarelerin ardından Nevşehir Çevre Yolu'nun proje ve yerleşim çalışmalarının tamamlandığını, yapım çalışmalarına başlandığını söyleyen Uraloğlu, kamulaştırma sürecinde belediyelerle iş birliği yapıldığını aktardı. "İnşallah çok fazla uzamadan Nevşehir Çevre Yolu'nu Nevşehir'imize, bölgemize kazandırmış olacağız" dedi.

Uraloğlu ayrıca, havalimanının açılışı ile çevre yolunun temel atma töreninin aynı program kapsamında yapılmasının planlandığını, törene Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de katılacağını belirtti.

güven adası vurgusu:

Dünya konjonktürüne değinen Uraloğlu, kuzey ve güneydeki çatışmalı ortamın sürdüğünü, bu koşullar altında Türkiye'nin bir "güven adası" konumunda olduğunu söyledi. Uraloğlu, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak milli ve manevi konularda ortak duruş için çağrıda bulundu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, NEVŞEHİR PROGRAMI KAPSAMINDA KENTTEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİ VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. KONUŞMASINDA "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN URALOĞLU, BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU YAPTI.