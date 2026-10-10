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Yıllar sonra çözülen iki faili meçhul: 20 ve 13 yıllık dosyalar aydınlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir ve Samsun'daki 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayetin yeniden incelenmesiyle aydınlatıldığını ve şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yıllar sonra çözülen iki faili meçhul: 20 ve 13 yıllık dosyalar aydınlandı

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul olarak kayıtlı iki cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Gürlek, çalışmanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle yürütüldüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde suç ve suçluyla mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurguladı.

Kırşehir: 20 yıllık dosyada operasyon ve kemik bulguları:

Kırşehir Akpınar'da 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı.

Bunun üzerine üç ilde, altı adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel’e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Samsun: 13 yıllık cinayette teknolojik analiz belirleyici oldu:

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 1 Haziran 2013 tarihinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz dosyası da yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi.

Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dâhil 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Gürlek, bu dosyaların aydınlatılmasında görev yapan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları, Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıkları ile emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti. Ayrıca bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyanın aydınlığa kavuşturulduğunu belirterek, "Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, FAİLİ MEÇHUL OLAYLARIN AYDINLATILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE...

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, FAİLİ MEÇHUL OLAYLARIN AYDINLATILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE KIRŞEHİR VE SAMSUN'DAKİ İKİ CİNAYETİN DAHA AYDINLATILDIĞINI DUYURDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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