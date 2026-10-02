Yıllar sonra ortaya çıkan iki kardeş cinayetinde iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet

soruşturmanın yeniden ele alınışı:

Kahramanmaraş'ta 2005 yılında ortadan kaybolan Fatma (31) ve Gülcan Alıç (24) adlı kardeşlerin dosyası, yakınlarının 2024 yılında polise başvurması üzerine yeniden açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan ilk araştırmalarda kardeşlerin hayatta olduğuna dair herhangi bir iz bulunmaması üzerine olayın cinayet şüphesi taşıdığını değerlendirdi ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel bir ekip oluşturuldu.

Soruşturma çalışmaları kapsamında Gülcan Alıç’ın dini nikâhlı olarak birlikte yaşadığı Behçet Y. (64) ve arkadaşı Mevlüt D. (61) ile bağlantı ihtimali üzerinde duruldu. 6 Kasım 2024'te gözaltına alınan Mevlüt D. tarafından gösterilen Sarıkaya mevkiindeki bağ evinin bahçesinde yapılan kazıda iki kardeşe ait kemikler bulundu. Bu aşamada Behçet Y. ile birlikte Y.K. ve A.K. da gözaltına alındı; Behçet Y. ve Mevlüt D. tutuklanırken, Y.K. ve A.K. serbest bırakıldı.

Gözaltı sürecinde 2024 yılında ifade veren Mevlüt D., gazetecilere yönelik açıklamasında "Pişmanım, alkolün etkisiyle yaptım. Korktum. İkisini de ben öldürdüm" şeklinde açıklamalarda bulundu.

dava süreci ve karar duruşması:

Soruşturma tamamlandıktan sonra, dört sanık hakkında "birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın esas hakkındaki mütalaasında savcı, Behçet Y. ve Mevlüt D. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, Y.K. ve A.K. hakkında ise beraat talep etti.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Behçet Y. suçlamaları kabul etmeyerek ek süre talep ederken, Mevlüt D. suçsuz olduğunu savunup beraatını istedi. Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme ve deliller doğrultusunda Behçet Y. ile Mevlüt D.'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı; Y.K. ve A.K. hakkında ise beraat kararı verdi.

Karar, 2005'ten bu yana sürüncemede kalan ve 2024'te yeni delillerin ortaya çıkmasıyla hareketlenen soruşturmaya hukuki bir nokta koydu. Mahkeme kararının gerekçesi ve olası istinaf süreçleri ilerleyen günlerde ilgili mercilerce takip edilecek.

ARŞİV