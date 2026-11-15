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Yıllarca yalnız kalan 'Suat Usta' sonunda muradına erdi

Arnavutköy'de kalfalık yapan Şevki 'Suat Usta' Aydın, sosyal medyadaki evlilik çağrısından sonra evlendi; 5 kızını büyütürken yeni mutluluğu buldu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yıllarca yalnız kalan 'Suat Usta' sonunda muradına erdi

Sosyal medyadan düğüne: Suat Usta muradına erdi

Arnavutköy'de inşaatlarda kalfalık yapan ve çevresinde 'Suat Usta' olarak tanınan Şevki Aydın, sosyal medyada paylaştığı evlilik talebiyle gündem olduktan sonra dünyaevine girdi. Yaklaşık 7 yıldır yalnız yaşayan Aydın, esprili üslubuyla ve yaşam mücadelesiyle tanınıyor; yeni evliliğini de aynı samimiyetle anlattı.

Sosyal medyada başlayan talep ve evlenme süreci:

Bir süre önce çektiği videoda '7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor. Bir de cennet bekliyorlar. Ne cenneti' diyerek dikkat çeken Aydın, video sonrası çevresinden gelen ilgiyle kısa süre içinde mutluluğa ulaştı. Uzun süredir çevresinden yardım istediğini ancak sonuç alamadığını söyleyen Aydın, sonunda bir yeğeninin vesile olmasıyla evlendiğini belirtti.

Aydın, tanışma sürecini ve eş bulma girişimlerini mizahi bir dille özetlerken, müteahhit arkadaşlarına da sitem etti; 'İnşaatı yapmayacağım, iş yavaş gidecek' deyip espriyle işi hızlandırdığını, 'haftada iki kat attım' sözleriyle anlattı.

Hayat hikayesi ve aile sorumluluğu:

İlk eşini kanser nedeniyle kaybeden Aydın, yaşadığı zorluğu saklamıyor. 'Kanser oldu, 6 sene tedavi ettirdik. Kurtaramadık, gitti' diyerek eşinin kaybını anlattı. Bu dönemin ardından yaklaşık 7 yıldır yalnız kalan Aydın, duygularını da gizlemiyor ancak yaşamı espriyle karşılamanın kendisi için bir koruma mekanizması olduğunu vurguluyor.

Beş kız çocuğu babası olduğunu belirten Aydın, çocuklarının hayatındaki önemini şu sözlerle özetliyor: 'Beş tane kuzum var. Elhamdülillah beşi de kız. Bir tanesini evlendirdim çok şükür. Diğerleri de okuyor; üniversite, lise, ortaokul. Onlar için varım.' Ailesini ayakta tutma sorumluluğu, onun yeni evliliğine de arka plan oluşturuyor.

İş hayatı, tutum ve gençlere öğütleri:

13 yaşından beri inşaat sahalarında çalışan Aydın, mesleğini ve mizahini birbirine karıştırarak yaşamını sürdürdü: 'Ben 13 yaşımdan beri inşaatlardayım. Askerden önce de sonra da hep çalıştım.' Zorlukları gülerek karşılamanın kendisi için bir yöntem olduğunu belirten Aydın, gençlere de evlenmeleri yönünde öğüt veriyor ve pozitif kalmanın önemini vurguluyor.

Sosyal medyada evlilik isteğini dile getiren ve tanıdıklarını güldüren Suat Usta, yılların ardından yeniden evlenmenin mutluluğunu yaşarken, yaşadıklarını her zamanki içten ve esprili diliyle paylaşmaya devam ediyor.

&quot;SUAT USTA&quot; LAKABIYLA TANINAN ŞEVKİ AYDIN DÜNYAEVİNE GİRDİ

"SUAT USTA" LAKABIYLA TANINAN ŞEVKİ AYDIN DÜNYAEVİNE GİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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