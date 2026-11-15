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Kahramanmaraş'ta coşkulu karşılama: Avrupa üçüncüsü judocu şehre döndü

Milli judocu Cihan Ayberk Tiyek, Bakü'deki 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo şampiyonasında +100 kg'de bronz kazanıp Kahramanmaraş'ta coşkuyla karşılandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kahramanmaraş'ta coşkulu karşılama: Avrupa üçüncüsü judocu şehre döndü

Kahramanmaraş'ta coşkulu karşılama

Cihan Ayberk Tiyek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda +100 kilo sıkletinde elde ettiği başarıyla memleketine döndü. Turnuvada üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyanın sahibi olan milli sporcu, kentte yakınları ve sporseverler tarafından karşılandı.

müsabakada alınan sonuçlar:

Şampiyonada +100 kilo sıkletinde tatamiye çıkan Tiyek, gösterdiği performansla ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa kürsüsünde dalgalandırdı. Elde edilen bronz madalya, sporcunun Türkiye adına kazandığı önemli bir başarı olarak kayda geçti.

memleketindeki karşılama ve hedefler:

Karşılama töreninde ailesi ve ilgi gösterenler sporcuya destek verdi. Coşkulu kalabalık arasında söz alan Tiyek, başarıyı ülkesine armağan etmekten memnun olduğunu belirtti ve kariyerini daha büyük uluslararası turnuvalara taşımayı hedeflediğini ifade etti.

Bu başarı, hem Kahramanmaraş'ta hem de Türkiye'de işitme engelli sporcuların uluslararası arenadaki varlığını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE DÜZENLENEN 5. İŞİTME ENGELLİLER AVRUPA JUDO ŞAMPİYONASI’NDA +100 KG...

AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE DÜZENLENEN 5. İŞİTME ENGELLİLER AVRUPA JUDO ŞAMPİYONASI’NDA +100 KG SIKLETİNDE BRONZ MADALYA KAZANAN KAHRAMANMARAŞLI MİLLİ SPORCU CİHAN AYBERK TİYEK, MEMLEKETİNDE COŞKUYLA KARŞILANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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