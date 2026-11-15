Fidanın altıncı doğum günü: doğayla ilişkiyi sanatla yeniden hatırlamak

Fidanın 6. doğum günü kutlaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 2020 yılında diktiği çam fidanının altıncı yaşını sanatsal bir performansla kutladı. Kavukcu, etkinliğe 'Bir Bitki Bir Selfi: Bir Bitkinin 6. Doğum Günü' adlı performansla hayat verdi ve doğa ile insan arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Performansın ayrıntıları:

Etkinlikte Kavukcu, öğrencileriyle birlikte çam fidanının bulunduğu alana yürüdü. Yol boyunca çevreden kurumuş yapraklar ve çeşitli bitkiler toplayan sanatçı, Paris, Brüksel ve Bakü başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden, ayrıca Erzurum ve Erzincan’ın çeşitli bölgelerinden getirdiği yaprak, bitki, taş, toprak ve ağaç dallarını fidana doğum günü hediyesi olarak sundu. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri de fidan için hazırladıkları hediyeleri sunarak performansa katıldı. Etkinlikte yaş pasta kesildi ve hem fidanın hem de sanatçının doğumu kutlandı.

Mesaj ve destekçiler:

Kavukcu, performansıyla insanların doğaya karşı sorumluluklarına işaret etti ve doğa ile insanın aynı yaşamı paylaştığını vurguladı. Savaşların devam ettiği ve insanlığın geleceğinin münazara edildiği bir dönemde doğanın korunmasının önemine dikkati çekerek çevre bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Performansa destek verenler arasında Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül bulunuyor; Kavukcu kendilerine teşekkür etti.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MEHMET KAVUKCU, 2020 YILINDA DİKTİĞİ ÇAM FİDANININ 6’NCI YAŞ GÜNÜNÜ SANATSAL PERFORMANSLA KUTLADI