Vakıf geleneğiyle Kütahya'da ilaç desteği sürdürüldü

Kütahya'da vakıf geleneğiyle ilaç desteği

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşların eczanelere ödemesi gereken ilaç bedellerine katkı sağlamak amacıyla bir yardım çalışması yürüttü. Yapılan destek, vakıf medeniyetinin yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatma hedefiyle planlandı.

uygulamanın kapsamı ve dayanağı:

Çalışma, 1001 Hayır Şartı kapsamında hayata geçirildi. Bu hayır şartı; 1547 yılında İstanbul'da kurulan Sultan I. Süleyman Vakfı'na ait olup, vakfın halk arasındaki tanımıyla "Hastalara İlaç Yapan Vakıf" anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin ilaç giderlerine destek verilmesini öngörüyor. Kütahya'daki uygulamada, eczanelere yapılması gereken ilaç ödemelerine katkı sağlanarak doğrudan sağlık erişimi desteklendi.

tarihi mirasın güncel yorumu:

Bu tür girişimler, vakıf hayır şartlarının günümüzde uygulanmasının somut bir örneğini oluşturuyor. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ecdattan miras kalan koşulları yaşatarak vakıf medeniyetinin dayanışma kültürünü gelecek nesillere aktarmayı ve toplumdaki sosyal güvenlik boşluklarını tamamlamayı amaçlıyor. Yapılan destek, hem tarihsel bir geleneğin sürdürülmesi hem de ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlanması bakımından önem taşıyor.

1547 YILINDA İSTANBUL’DA KURULAN SULTAN I. SÜLEYMAN VAKFI’NIN "HASTALARA İLAÇ YAPAN VAKIF" OLARAK BİLİNEN HAYIR ŞARTI DOĞRULTUSUNDA KÜTAHYA’DAKİ İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN ECZANELERE ÖDEMESİ GEREKEN İLAÇ BEDELLERİNE KATKI SAĞLANDI.