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Elbistan akşamlarının vazgeçilmezi: Maraş paçası sofraları ısıtıyor

Kahramanmaraş ve Elbistan'da kış akşamlarının vazgeçilmezi Maraş paçası, uzun hazırlığı, sıcak sunumu ve şifa niyetiyle tercih ediliyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Elbistan akşamlarının vazgeçilmezi: Maraş paçası sofraları ısıtıyor

Elbistan akşamlarını ısıtan Maraş paçası:

Kahramanmaraş mutfağının öne çıkan lezzetlerinden Maraş paçası, kış mevsimiyle birlikte Elbistan sokaklarında yeniden canlanıyor. İlçe merkezindeki paça salonları, akşam saatlerinde soğuk havadan kaçanları sıcak bir kase et suyuyla buluşturuyor. Uzun süren hazırlık süreci ve kendine has sunumu, yemeğe ayrı bir ritüel havası kazandırıyor.

Hazırlık ve sunum:

Paçanın hazırlığı, etin özenle temizlenip uzun süre kaynatılması, kemiklerden lezzetin çekilmesi ve geleneksel baharatlarla bütünleşmesiyle tamamlanıyor. Sunum genellikle sıcak servis ile yapılıyor; bu da hem lezzeti hem de tüketim alışkanlığını etkiliyor. Elbistan'daki paça salonlarında müşteriler, hem hızlı bir akşam yemeği hem de mahalle sohbetlerinin kesiştiği bir ortam buluyor.

Geleneksel tüketim ve sağlık inancı:

Vatandaşlar paçayı özellikle akşam yorgunluğunu atmak ve soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklara karşı bir rahatlama yöntemi olarak görüyor. Bu sağlık inancı, paçanın sadece bir yemek değil, aynı zamanda bölgesel bir kültür pratiği olarak yaşatılmasına katkı sağlıyor. Elbistan'da paça tüketimi, yerel mutfağın aktarımını ve mahalle dayanışmasını güçlendiriyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;IN YÖRESEL LEZZETLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN MARAŞ PAÇASI, KIŞ...

KAHRAMANMARAŞ'IN YÖRESEL LEZZETLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN MARAŞ PAÇASI, KIŞ MEVSİMİNİN GELMESİYLE BİRLİKTE ELBİSTAN İLÇESİNDE DE ÖZELLİKLE AKŞAM SAATLERİNDE SICAK TÜKETİLEREK LEZZETİNİN YANI SIRA HASTALIKLARA KARŞI DA TERCİH EDİLİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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