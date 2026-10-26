Yoğun sis trafikte görüşü kısıtladı, otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı

Olayın gelişimi:

Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu Sapaca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ADM 572 plakalı otomobiliyle T.D. yoğun sis nedeniyle görüşün azaldığı yolda ilerlerken, önünde seyreden S.D. yönetimindeki pancar posası yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve taşıma düzenlemesi:

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Traktörün römorkunda bulunan pancar posası, olay yerine çağrılan başka bir traktörün römorkuna yüklenerek boşaltıldı.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde tutanak tuttu ve soruşturma başlattı. Ekipler, özellikle sisli havalarda görüş mesafesinin azalmasının trafik güvenliği açısından oluşturduğu riski değerlendiriyor.

KASTAMONU’DA YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞTÜĞÜ KARAYOLUNDA PANCAR POSASI YÜKLÜ TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.