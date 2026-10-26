Siirt’te TPAO petrol ünitesinde alevler gökyüzünü kararttı, TOMA müdahale etti

Olayın gelişimi:

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kaynaklı köyünde, TPAO'ya ait bir petrol ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye 112 acil sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Müdahale ve etkilenenler:

Yangın sırasında çıkan yoğun duman çevredeki alanı etkilerken gökyüzü siyaha büründü. Söndürme çalışmalarına TOMA ile birlikte itfaiye ekipleri katıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve soğutma çalışmaları:

Alanın güvenli hale getirilmesi ve soğutma çalışmalarının tamamlanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemeyi sürdürüyor.

Gelişmeler, resmi soruşturma sonuçları doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılacak.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE TPAO’YA AİT PETROL SAHASINDA YANGIN ÇIKTI. SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA TOMA’NIN DA KATILDIĞI YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ.