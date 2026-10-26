Dolar 49,7577 +0,14%
Euro 55,6839 +0,02%
Bist 11.077,33 -0,36%
Altın Gram 6.432,90 +0,33%
EUR/USD 1,1187 -0,16%
Brent Petrol 110,33 -1,23%
--°

Siirt’te TPAO petrol ünitesinde alevler gökyüzünü kararttı, TOMA müdahale etti

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki TPAO petrol ünitesinde çıkan yangına TOMA ve itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 kişi dumandan etkilendi, soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt’te TPAO petrol ünitesinde alevler gökyüzünü kararttı, TOMA müdahale etti

Olayın gelişimi:

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kaynaklı köyünde, TPAO'ya ait bir petrol ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye 112 acil sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Müdahale ve etkilenenler:

Yangın sırasında çıkan yoğun duman çevredeki alanı etkilerken gökyüzü siyaha büründü. Söndürme çalışmalarına TOMA ile birlikte itfaiye ekipleri katıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve soğutma çalışmaları:

Alanın güvenli hale getirilmesi ve soğutma çalışmalarının tamamlanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemeyi sürdürüyor.

Gelişmeler, resmi soruşturma sonuçları doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılacak.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE TPAO’YA AİT PETROL SAHASINDA YANGIN ÇIKTI. SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA...

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE TPAO’YA AİT PETROL SAHASINDA YANGIN ÇIKTI. SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA TOMA’NIN DA KATILDIĞI YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Benzine saklanan 5 kilo 200 gram metamfetaminle yakalanan iki kişi tutuklandı
images

Şemdinli kırsalında taşların altındaki çantadan 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gra...
images

Bir gülüşün kazası: Adıyaman'da şakalaşma sonucu bıçaklı yaralanma
images

Düzce'de yoğun denetim sonucu bin 762 sürücüye ceza

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sonbaharın renkleri Karabük ormanlarında tabloya dönüştü

OMÜ Pekin'de ortak araştırma ve öğrenci hareketliliği fırsatlarını değerlendirdi

Benzine saklanan 5 kilo 200 gram metamfetaminle yakalanan iki kişi tutuklandı

Yeni yol: Kongo'dan gelen öğrenci Bolu'da İslamı seçip Osman ismini aldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026