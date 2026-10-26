Uyuşturucu ticaretine darbe: İstanbul ve Kocaeli'de 100 kilo 583 gram skunk ele geçirildi

operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaları yürüten İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube desteğiyle İstanbul ve Kocaeli'de bir dizi tespit ve operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün belirlenen adreslere eşzamanlı baskın düzenlendi.

arama ve ele geçirilen madde:

Operasyon kapsamında her iki ilde yapılan aramalarda 100 kilo 583 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi. Baskın sırasında adreslerde bulunan şahıslardan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

şüphelilerin işlemleri:

Baskında yakalanan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

İSTANBUL VE KOCAELİ’DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 100 KİLO 583 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ