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Kontrolden çıkan araç iş yerine girip caddede panik yarattı

İzmir Konak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı kaldırıma çıkarak bir mağazaya girdi; iş yeri ve araçlarda maddi zarar oldu, yaralanan yok.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolden çıkan araç iş yerine girip caddede panik yarattı

olayın özeti:

İzmir’in Konak ilçesi İnönü Caddesi’nde cumartesi günü saat 17.00 sıralarında kontrolden çıkan bir otomobil, önce kaldırıma ardından bir iş yerine girerek çevrede panik yarattı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ancak iş yeri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın bir kısmı kask kamerasına yansıdı.

kaza nasıl gelişti:

Görgü tanıklarının aktardığına göre tali yoldan caddeye çıkan ve yaklaşık 70 yaşlarında olduğu belirtilen sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç ilk olarak kaldırıma çıktı, ardından bir mağazanın vitrinine çarptı. Sürücünün geri manevra yaptığı sırada yoldaki diğer araçlara da çarpan otomobil daha sonra tekrar kaldırıma çıkarak durabildi. Sürücü olayın ardından kendi imkanlarıyla araçtan indi.

esnafın ifadeleri ve zarar:

İç çamaşırı dükkanı sahibi Batın Güler, iş yerinin camlarının kırıldığını ve önemli maddi hasar oluştuğunu söyledi. Güler, "Araba sokaktan çıktı. Sanırım hakimiyeti kaybedince ilk bizim mağazamıza girdi. Ondan sonra muhtemelen panikle arabayı geriye taktı. Sanırım 2-3 arabaya çarptı. Ondan sonra trafoyu kırıp asılı kaldı havada. Bilinçli olarak yaptığını düşünmedik herhalde... Muhtemelen çok yaşlı bir insandı. Panik yaptı. Panikle şoka girdi." diye konuştu. Güler ayrıca mağazadaki ürünler ve tezgâhların zarar gördüğünü, maddi kaybın 100 bin liranın üstünde olabileceğini ifade etti ve olay sonrası yaklaşık 1-2 saat boyunca sürücüyü sakinleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

görüntüler ve çevre tepkisi:

Kaza anında yolda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası olay yerindeki panik anlarını kaydetti. Görüntülerde araçların savrulması, kırılan camlar ve çevredeki vatandaşların korku ve telaşı yer aldı. Kazadan sonra çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay maddi hasarla atlatıldı.

Olayla ilgili süreçte; araçta ve iş yerinde oluşan hasar tespit edildi. Sürücünün sağlık durumu gözetilirken, çevredeki esnaf ve müşteriler hasarın mali boyutundan etkilenmiş durumda kaldı.

MEYDANA GELEN PANİK ANLARI YOLDA SEYİR HALİNDE OLAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK KAMERASINA...

MEYDANA GELEN PANİK ANLARI YOLDA SEYİR HALİNDE OLAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK KAMERASINA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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