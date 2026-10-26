Dolar 49,7579 +0,14%
Euro 55,7186 +0,09%
Bist 11.052,09 -0,58%
Altın Gram 6.451,80 +0,63%
EUR/USD 1,1193 -0,10%
Brent Petrol 110,22 -1,32%
--°

Beş ilde eş zamanlı baskın: 17 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi; soruşturmada 19 mağdurun ifadeleri alındı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Beş ilde eş zamanlı baskın: 17 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Beş ilde eş zamanlı baskın: 17 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 23 Ekim tarihinde fuhşa yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda hedeflenen suçlamalar arasında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini bulunuyor.

operasyonun kapsamı:

Eskişehir merkezli olmak üzere Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Nevşehir illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

adliyeye sevk ve güvenlik önlemleri:

Gözaltına alınan 19 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, kalan 17 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

soruşturma ve mağdur ifadeleri:

Soruşturma dosyasında toplam 50 kişi hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda, fuhşa zorlanan olduğu belirtilen 19 mağdur kadının ifadeleri alındı; mağdur kadınlar arasında bulunan yabancı uyruklular ise sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

ESKİŞEHİR MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİDEN 17&#039;Sİ...

ESKİŞEHİR MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalan...
images

Şırnak'ta haftalık operasyon bilançosu: 17 tutuklama, 57 aranan yakalandı
images

yaya tehlikesine müdahale eden kadın sürücüye yumruk attı, anlar kamerada
images

Şırnak’ta güvenlik seferberliği: bir haftada 44 aranan yakalandı, 12 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazarsuyu'nda 15 yıllık bekleyiş sona erdi, ahşap asma köprü yenileniyor

Avlu'da kültür şöleni: Balıkesir kitap fuarı 10 günde 216 bin kişiyi ağırladı

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalandı

Gazipaşa fen lisesi öğrencileri Hırvatistan'da herbaryum ve kültür eğitimini deneyimledi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026