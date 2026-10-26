Beş ilde eş zamanlı baskın: 17 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 23 Ekim tarihinde fuhşa yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda hedeflenen suçlamalar arasında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini bulunuyor.

operasyonun kapsamı:

Eskişehir merkezli olmak üzere Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Nevşehir illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

adliyeye sevk ve güvenlik önlemleri:

Gözaltına alınan 19 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, kalan 17 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

soruşturma ve mağdur ifadeleri:

Soruşturma dosyasında toplam 50 kişi hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda, fuhşa zorlanan olduğu belirtilen 19 mağdur kadının ifadeleri alındı; mağdur kadınlar arasında bulunan yabancı uyruklular ise sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

ESKİŞEHİR MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.