Bolu'da belediye iştiraki yolsuzluk davasında 250 bin lira 'tadilat masrafı' savunması

dava ilk duruşması ve tutuklu sanıkların savunmaları:

Bolu Belediyesi iştiraki BOL TUR A.Ş. hakkındaki usulsüzlük, zimmet ve rüşvet iddialarına ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Mahkeme sırasına çıkan 14 sanıktan ikisi tutuklu bulunuyordu. Tutuklu sanık ve yönetim kurulu başkanı Özgür Nihat Yıldız ile tutuklu sanık Mustafa Altındal savunma verdi; diğer tutuksuz sanıklar ve tanıklar da beyanlarını sürdürdü.

Yıldız, üzerine atılan rüşvet iddialarını kabul etmediğini belirterek bazı ödemelerin kurum içi işlemler veya yapılan tadilatla ilgili olduğunu savundu. Altındal ise suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

davalarda öne çıkan iddialar ve Yıldız'ın açıklamaları:

Yıldız, koli alım ihalesine ilişkin olarak Ankara'da daha önce çalışılan firmaların vergi ve SSK borçları bulunduğunu, bu nedenle ihaleye Altındal aracılığıyla girildiğini söyledi. İhalenin 3/G istisna kapsamı olduğunu, davet usulüyle yapılmayıp doğrudan mal alımı şeklinde gerçekleştirildiğini savunan Yıldız, ihalede art niyet olmadığını ve belediyeye zarar değil kar sağladıklarını ifade etti.

Araç kullanımı ve alımına dair savunmasında Yıldız, bahsedilen aracın al-sat amacıyla alındığını, şirketin mesai saatlerinde kullanıldığını ve şirket işlerine hizmet ettiğini belirtti. Kendisinin veya şirket personelinin aracı ihtiyaç nedeniyle kullandığını, suçlamanın hangi çıkar amacıyla yöneltildiğini kabul etmediğini söyledi.

Büyük Cami Mahallesi'ndeki belediyeye ait iş yerinin devrine ilişkin rüşvet iddiasına karşı ise Yıldız, yeri natamam teslim aldıklarını ve tadilat için süre verildiğini anlattı. İşyeri kiralama sürecinde E.E. isimli kişiyle devir sözleşmesi yapıldığını, içerde yapılan harcamalar kapsamında talep edilen 250 bin lira'nın tadilat masrafı olarak kendisine verildiğini, bu nedenle rüşvet iddiasını reddettiğini belirtti.

MASAK raporu ve tespit edilen mali hareketler:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Mart 2024'te BOL TUR A.Ş. hesaplarından tutuklu sanık Mustafa Altındal'ın hesabına toplam 7 milyon 42 bin lira ödeme yapıldığı tespit edildi. 2024 yılındaki koli alımı ihalesinde fiyat kademelendirmesi uygulandığı, ihalenin Altındal'da kalmasının sağlandığı ve teslimat aşamasında evrakta 15 bin koli gösterilirken gerçekte 12 bin koli teslim edildiği bildirildi.

MASAK raporu, teslim edilmeyen 3 bin kolinin karşılığı olan 900 bin lira'nın tedarikçi firmalar üzerinden Özgür Nihat Yıldız'ın şahsi hesabına aktarılarak zimmete geçirildiğini iddia ediyor. Ramazan paketi ihalesinde de benzer yöntemle 364 bin lira'nın Yıldız'ın hesabına geçtiği ve toplam kamu zararının 1 milyon 110 bin 979 lira olduğu vurgulandı.

İddianamede ayrıca, Yıldız'ın bedelini kendisi ödediği ileri sürülen lüks aracı yüklenici İ.Ç. adına tescil ettirdiği; sonrasında bu aracı BOL TUR A.Ş.'ye kiralattığı ve araç için şirket bütçesinden 446 bin 475 lira yersiz ödeme yapıldığı öne sürülüyor.

iddianame ve talep edilen cezalar:

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Özgür Nihat Yıldız için; rüşvet suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, zincirleme zimmet suçundan (2 kez) 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar, ihaleye fesat karıştırma suçundan (3 kez) 3 yıldan 7 yıla kadar ve edimin ifasına fesat karıştırma suçundan (2 kez) 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık Mustafa Altındal için ise zincirleme edimin ifasına fesat karıştırma suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya, ihale fesadı suçundan 3 yıldan 7 yıla ve zincirleme zimmete yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede diğer sanıklar için de çeşitli oranlarda ihale ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet ve yardım suçlarından hapis cezaları isteniyor. Duruşma süreci devam ederken mahkeme prosedürleri ve tanık beyanlarıyla iddianamedeki tespitlerin tartışılması bekleniyor.

BOLU BELEDİYESİ İŞTİRAKİ BOL TUR A.Ş.'DEKİ USULSÜZLÜK İDDİALARINA İLİŞKİN 2'Sİ TUTUKLU 14 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ.