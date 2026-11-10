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Yoğun sis zincirleme kazalara neden oldu: Sofya-Burgaz yolunda 11 ölü

Bulgaristan'da Trakya karayolunda yoğun siste iki zincirleme kazada 11 kişi öldü, 48 kişi yaralandı; 70'ten fazla araç karıştı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yoğun sis zincirleme kazalara neden oldu: Sofya-Burgaz yolunda 11 ölü

Yoğun sisin neden olduğu zincirleme kazalar Trakya karayolunu vurdu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı doğudaki Burgaz'a bağlayan Trakya karayolunda bugün yoğun sis nedeniyle iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre kazalara 70'ten fazla araç karıştı; olaylarda 11 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Sliven Bölge Valisi Mihail Kasherov, ilk kazanın iki aracın çarpışıp alev almasıyla başladığını ve bunun ardından karayolunun her iki yönünde zincirleme çarpışmaların yaşandığını bildirdi. Olay Zimnitsa yakınlarında gerçekleşti, bölgeye çok sayıda kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

Hükümetin ve yetkililerin açıklamaları:

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Varna'da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmek üzere bulunduğu sırada yaptığı açıklamada, kazalarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 48 kişinin yaralandığını duyurdu. Radev, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini, hükümet programlarının iptal edildiğini ve acil servislerin, askeri uçakların ile sağlık ekiplerinin seferber edildiğini belirtti.

Radev, görüşmesini tamamladıktan sonra Savunma Bakanı ile birlikte Burgaz, Sliven ve Yambol'a gideceğini açıkladı. Ayrıca Varna'daki kalan programını ve planlanan Bakanlar Kurulu toplantısını iptal etti; hükümet uçağı, hastaların Sofya'ya naklini sağlamak amacıyla Burgaz'a gönderildi.

Yetkililer kaza nedeninin yoğun sis olduğunu vurguladı. Olay yerinde kurtarma ve sağlık ekiplerinin müdahaleleri sürüyor.

Bulgaristan&#039;da başkent Sofya&#039;yı doğudaki Burgaz şehrine bağlayan karayolunda yoğun sis nedeniyle...

Bulgaristan'da başkent Sofya'yı doğudaki Burgaz şehrine bağlayan karayolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen ve 70'ten fazla aracın birbirine girdiği iki zincirleme kaza sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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