Sürücü kurslarında MTSK sınavlarına joker iddiası: 23 kişi yakalandı

Operasyon ve yakalamalar

İstanbul ve Kocaeli merkezli gerçekleştirilen operasyonda, iddialar doğrultusunda 23 şüpheli yakalandı. Soruşturmada, sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker kişilerin sokulduğu ve sınavlarda kopya düzeneği kurulduğu öne sürüldü.

İddiaların kapsamı:

Soruşturma, kurslar aracılığıyla sınavlara dışarıdan kişilerin yerleştirildiği ve sınav anında teknik veya organizasyonel yöntemlerle kopya uygulandığı iddiaları üzerinde yoğunlaşıyor. İddialar hâlâ araştırılıyor ve elde edilen deliller değerlendiriliyor.

İlerleyen süreç:

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli süreç ve soruşturmanın detayları yetkili mercilerce yürütülüyor. Olayın ayrıntıları ve varsa bağlantılı başka kişi veya kurumlar soruşturma ilerledikçe netleşecek.

Sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker sokulduğu ve kopya düzeneği kurulduğu iddiasıyla İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.