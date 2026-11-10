İnegöl'de kaygan yolda kontrolden çıkan minibüs fabrika duvarına çarptı, 1'i ağır 4 yaralı

kaza ve yaralananlar:

Kaza, saat 09.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Baran Y. (23) yönetimindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs önce bir fabrika duvarına, ardından bir ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü Baran Y. ile yolcular Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla ambulanslara alındı.

kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, minibüsün kontrolden çıkarak hızla önce fabrika duvarına, sonra ağaca çarpma anları saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kazanın oluş biçimini ve aracın savrulma açısını net biçimde ortaya koyuyor.

müdahale ve hastanedeki süreç:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralılardan Fırat T. (16)'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer üç yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili olarak bölgeye gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Trafik güvenliği ve yol koşulları yönünden soruşturma sürüyor.

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