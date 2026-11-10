Kuveyt merkezli ileri komuta yapısıyla bölgesel askeri koordinasyon güçlendiriliyor

Kuveyt'te kurulacak ileri komuta merkeziyle ortak savunma adımı atıldı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin savunma bakanları, bölgedeki güvenlik gerilimlerinin artması üzerine Kuveyt'te Birleşik Askeri Komutanlığı'na bağlı bir ileri komuta merkezi kurulmasını onayladı. Karar, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen Ortak Savunma Konseyi'nin 23. toplantısında açıklandı.

toplantı ve alınan kararlar:

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıda savunma bakanları ileri komuta merkezinin kurulmasına ilişkin mutabakata vardı. Merkezi yapı, Birleşik Askeri Komutanlık çatısı altında faaliyet gösterecek ve üye ülkeler arasında askeri koordinasyon ve ortak müdahale kapasitesini artırmayı hedefleyecek.

Açıklamada merkezin kurulmasının, KİK liderlerinin Nisan ayında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen olağanüstü toplantıda dile getirdikleri daha güçlü askeri koordinasyon çağrısının bir sonucu olduğu belirtildi.

bölgesel gerekçe ve dayanışma vurgusu:

KİK Genel Sekreteri Jasem Mohamed Albudaiwi, alınan kararın Körfez ülkelerinin güvenlik ve egemenliklerini koruma çabalarını pekiştireceğini kaydetti. Albudaiwi, üye ülkeler arasındaki askeri iş birliği düzeyini övdü ve bunun bölgesel gelişmelere karşı bir birliktelik gösterdiğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca Albudaiwi, Körfez ülkelerini hedef alan ve sivil tesisler ile altyapıya zarar veren İran kaynaklı saldırıları sert bir dille kınadı. Benzer şekilde, Husi milislerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve kutsal yerleri hedef alan eylemleri de kınandı; KİK'in Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Genel değerlendirmede Albudaiwi, Körfez İşbirliği Konseyi devletlerinin güvenliğinin ortak bir Körfez sorumluluğu olduğunu belirterek, askeri çabaların toprak, kaynak ve vatandaş güvenliğini sağlama hazırlıklarını güçlendireceğini ifade etti.

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜLKELERİNİN SAVUNMA BAKANLARI, BÖLGESEL GÜVENLİK GERİLİMLERİNİN ARTMASIYLA BİRLİKTE KUVEYT'TE BİRLEŞİK ASKERİ KOMUTANLIĞI'NA BAĞLI İLERİ KOMUTA MERKEZİNİN KURULMASINI ONAYLADI.