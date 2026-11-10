Bakan Kacır'dan Atatürk'ü anma mesajı

Bakan Kacır'ın anma mesajı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
mesajın içeriği:
Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in kurucusunu saygıyla andığını ifade etti.
kamusal ve sembolik boyutu:
Yetkililerin bu tür anma açıklamaları, toplumsal hafızada Atatürk'ün rolünün korunmasına katkı sağlıyor; Kacır'ın paylaşımı da bu bağlamda değerlendirildi.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA MESAJI YAYIMLADI.
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