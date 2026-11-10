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Sivrihisar'da yağmur sonrası devrilen kavak enerji hattında hasara yol açtı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi İğdecik Mahallesi'nde yağmur sonrası etkili rüzgâr bir kavak ağacını devirdi; enerji hattı zarar gördü, müdahale başlatıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sivrihisar'da yağmur sonrası devrilen kavak enerji hattında hasara yol açtı

Sivrihisar'da kavak ağacı elektrik hattına zarar verdi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi İğdecik Mahallesi'nde yağmurun ardından etkili olan rüzgâr, bir kavak ağacının devrilmesine neden oldu. Ağaç, bölgeden geçen elektrik tellerinin üzerine düşerek hatta maddi hasar oluşturdu.

Olayın ayrıntıları

Mahalle sakinlerinden alınan bilgilere göre, yağmurla beraber hızlanan rüzgâr ağacın kökünden ayrılmasına yol açtı. Devrilen kavak, elektrik hatlarına temas ederek hattın görünür şekilde zarar görmesine neden oldu. Olayda şans eseri can veya mal kaybı yaşanmadı.

Müdahale çalışmaları

Bölgeye ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak ağacı hattan kaldırma çalışmalarına başladı. Yetkililer, hattaki hasarın giderilmesi ve enerji akışının güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yerel ekipler çalışmaları tamamlayana dek vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.

İlgili birimler, benzer hava koşullarına karşı tehlikeli ağaçların tespiti ve bakımı için inceleme yapacaklarını belirtti. Olay, olası risklere karşı hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi.

DEVRİLEN AĞAÇ

DEVRİLEN AĞAÇ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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