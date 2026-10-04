YÖK başkanı Özvar Teknofest Güneydoğu'da İnönü Üniversitesi standını inceledi

YÖK başkanı Özvar'ın Teknofest ziyareti

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliği kapsamında İnönü Üniversitesi standını ziyaret etti. Ziyaret, bölgedeki üniversitelerin teknoloji ve inovasyon alanındaki katkılarını yerinde görme amacı taşıdı.

Standta sunulan çalışmalar:

Özvar, İnönü Üniversitesi temsilcilerinden üniversitenin teknoloji ve inovasyon odaklı projeleri hakkında bilgi aldı. Standta sergilenen çalışmalar, öğrenciler ve akademisyenlerin geliştirdiği uygulama ve prototiplerin tanıtımına odaklandı.

Ziyaretin tamamlanması ve izlenimler:

Ziyaretin sonunda katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekildi. Etkinlik, üniversitelerin sahadaki projelerini kamuoyuna aktarma ve iş birliği olanaklarını güçlendirme açısından değerlendirildi. Özvar’ın stand turu, festival kapsamındaki üniversite katılımının görünürlüğünü artırdı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ STANDINI ZİYARET ETTİ