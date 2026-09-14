Yokuşta yeniden tehlike: evin bahçesine düşen araçlar mahalleyi tedirgin etti

yokuşta tehlike tekrarlıyor:

Hatay'ın Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde mahalle sakinleri tarafından 'kaza yokuşu' olarak adlandırılan rampada son 3 ay içinde iki ayrı kaza yaşandı. Kazalarda araçlar yol kenarındaki duvardan yaklaşık 2 metre aşağı düşerek evlerin bahçelerine uçtu.

son kazanın ayrıntıları:

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 34 EVY 603 plakalı otomobil, rampayı tırmanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvardan aşağıya düşerek başka bir aracın üzerine girdi. Otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

mahalleli yetkililerden kalıcı çözüm istiyor:

Mahalle sakinleri aynı noktada daha önce de kaza olduğunu belirterek bölge için kalıcı önlem talep ediyor. İsmail Aşık, burada en kısa sürede istinat duvarı yapılmasını isteyerek, "Burada bir daha kaza olmasın, kötü bir olay yaşanmadan çözüm istiyoruz" dedi.

Ali Acar ise defalarca uyarılmalarına rağmen önlem alınmadığını vurguladı ve bölgeye 3 metre ve 10 metre genişliğinde bir istinat duvarı yapılması gerektiğini söyledi. Mahalle halkı, daha büyük bir facia yaşanmadan yetkililerin devreye girmesini bekliyor.

ANTAKYA İLÇESİ YAYLACIK MAHALLESİ'NDE YOKUŞLU OLAN YOLDA SON 3 AY İÇERİSİNDE 2 ARAÇ 2 METRE YÜKSEKLİKTEN EVİN BAHÇESİNE UÇTU. ARAÇLARIN SÜRÜCÜLERİNİN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMELERİ VE YOL KENARINDA HERHANGİ BİR KORKULUK OLMAMASI NEDENİYLE YAŞANAN KAZALARDA YARALANMALAR OLDU.