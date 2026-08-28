Yola çıkan hayvan kazaya yol açtı: hafif ticari araç şarampole uçtu

Denizli'nin Çal ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araç, yola aniden çıkan yabani bir hayvana çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza, Hüseyinler Mahallesi Hasanlar mevkiinde meydana geldi.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 CCB 052 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan yabani hayvana çarpması sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole uçtu. Olayı bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler arasında 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bulunuyor. Kaza sonrası araçta ve çevrede ilk inceleme yapıldı.

Arama çalışmaları ve inceleme:

Yapılan tespitlerde sürücünün olay yerinde olmadığı belirlendi. Ekipler, sürücünün olay yerinden ayrıldığı değerlendirmesiyle çevrede ve bölgedeki yollarda arama çalışmalarına başladı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma ve inceleme devam ediyor.

Yetkililer, kazayla ilgili bulguların netleşmesi ve sürücünün bulunması halinde kamuoyuyla ek bilgi paylaşılacağını bildirdi.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE YOLA ÇIKAN YABANİ HAYVANA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE UÇTU. KAZA SONRASI SÜRÜCÜNÜN OLAY YERİNDE OLMADIĞI BELİRLENİRKEN, EKİPLER SÜRÜCÜYÜ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.