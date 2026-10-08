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Yozgat'ta evde 498,73 gram esrar ve Hint keneviri ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri H.F.D.'ye ait ikamette 498,73 gram esrar, 47 Hint keneviri ve 7 tohum ele geçirdi; adli süreç sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yozgat'ta evde 498,73 gram esrar ve Hint keneviri ele geçirildi

operasyonun detayları:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen bir şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmanın ardından adres araması gerçekleştirildi ve olayla bağlantılı materyaller ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

İkamette yapılan aramada 498,73 gram esrar, 47 adet Hint keneviri ve 7 adet Hint keneviri tohumu bulundu. Bulunan maddelerin türü ve miktarı, olayın suç vasfını doğrudan etkileyen temel bulgular olarak kayda geçti.

soruşturmanın seyri:

Şüpheli H.F.D. hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı, soruşturmanın ve incelemelerin devam ettiği bildirildi. Emniyet birimleri olayla ilgili delillerin değerlendirilmesine ve yasal süreçlerin yürütülmesine devam ediyor.

YOZGAT’TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE...

YOZGAT’TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.-

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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