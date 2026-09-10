Dolar 48,4910 +0,01%
Euro 56,4815 -0,04%
Bist 14.419,86 -0,59%
Altın Gram 6.899,91 -0,78%
EUR/USD 1,1625 -0,12%
Brent Petrol 102,24 +1,02%
--°

Yozgat'ta uyuşturucu ticareti operasyonunda iki gözaltı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı; zanlıların araç ve evlerinde çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:27

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 13:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yozgat'ta uyuşturucu ticareti operasyonunda iki gözaltı

Yozgat'ta narkotik operasyonu

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda hakkında işlem yapılan şahıslar M.B. ve M.E. olarak kaydedildi. Şüphelilere ait otomobil ve ikametlerde yapılan aramalar, soruşturmanın merkezi oldu.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Aramalarda 16,17 gram sentetik kannabinoid, 65 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira para, 2 ruhsatsız tüfek, 21 adet av fişeği, 141.09 likit uyuşturucu madde ve 6 elektronik sigara ele geçirildi.

soruşturma ve yasal süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğü; delillerin değerlendirilmesine devam edildiği bildirildi.

YOZGAT&#039;TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

YOZGAT'TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Turgut Özal caddesi'nde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
images

Maltepe'de sokakta silah sesleri: yaralananlar var
images

Sınır kentinde nakliye firmasına baskın: 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçiril...
images

Muş'ta kadınlarla yapılan eğitimde çocuklarda bağımlılık riskine erken müdahale...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'nin veteran badmintoncuları Trabzon'dan 5 madalyayla döndü

Karabük tıp fakültesinde acil durum tatbikatıyla hazırlıklar sınandı

Karabük Üniversitesi'nden 15 takım TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak

Hakem ataması açıklandı: Turgut Doman Kayseri'de düdük çalacak

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı