Yozgat'ta uyuşturucu ticareti operasyonunda iki gözaltı

Yozgat'ta narkotik operasyonu

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda hakkında işlem yapılan şahıslar M.B. ve M.E. olarak kaydedildi. Şüphelilere ait otomobil ve ikametlerde yapılan aramalar, soruşturmanın merkezi oldu.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Aramalarda 16,17 gram sentetik kannabinoid, 65 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira para, 2 ruhsatsız tüfek, 21 adet av fişeği, 141.09 likit uyuşturucu madde ve 6 elektronik sigara ele geçirildi.

soruşturma ve yasal süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğü; delillerin değerlendirilmesine devam edildiği bildirildi.

YOZGAT'TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.