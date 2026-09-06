Yüksek Sadakat Manisa bağ bozumu şenliklerinde coşkuyla sahne aldı

Yüksek Sadakat Manisa'da sahne aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında Yüksek Sadakat, Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Grup, kendine özgü müzik tarzıyla Manisalılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Binlerce kişinin katıldığı gece:

Meydanda toplanan izleyiciler, konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Etkinlik alanını dolduran binlerce vatandaş, grubun performansını ilgiyle takip ederek geceye renk kattı.

Bağ Bozumu Şenlikleri'nin dönüşü ve mesajı:

Manisa'da 22 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Bağ Bozumu Şenlikleri, konser de dahil olmak üzere birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Organizasyon, kentin kültürünü, sanatını ve geleneklerini canlı tutma amacıyla ön plana çıkıyor.

Konserin ardından sahneye çıkan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, grup üyelerine çiçek ve hediye takdim etti. Esenkaya, kortej konuşmasında, "22 yıl aradan sonra Bağ Bozumu Şenlikleri’ni yeniden hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle kentimizin kültürünü, sanatını ve geleneklerini yaşatan bu güzel etkinlikleri önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu güzel gecede bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize ve sahne performansıyla geceye renk katan Yüksek Sadakat grubuna teşekkür ediyorum" dedi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU ŞENLİKLERİ KAPSAMINDA CUMHURİYET MEYDANI’NDA SAHNE ALAN YÜKSEK SADAKAT, SEVİLEN ŞARKILARIYLA MANİSALILARA MÜZİK DOLU BİR GECE YAŞATTI. MEYDANI DOLDURAN BİNLERCE VATANDAŞ, GRUBUN ESERLERİNE HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ.