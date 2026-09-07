Yüksekova'da Esendere beldesinde kamyonet tıra çarptı: bekleyen sürücü hafif yaralandı

Yüksekova'da Esendere beldesinde kaza

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sınırı geçmek için yol kenarında bekleyen bir tıra kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı ve yaralanma:

Kazada, sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bekleyen tıra çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette hasar meydana gelirken, araç sürücüsü hafif yaralandı.

İlk müdahale ve trafik düzenlemesi:

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları trafik ekipleri tarafından sürdürülüyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE SINIRI GEÇMEK İÇİN YOL KENARINDA BEKLEYEN TIRA KAMYONETİN ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.