Kaza nasıl gerçekleşti:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Esendere istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, Cengiz Topel Caddesi'nden İpekyolu'na çıkmak isteyen başka bir otomobile çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Yapılan hamle sonrası sürücünün kontrolü kaybettiği araç, yol ortasındaki refüje çarparak durdu.

hasar ve müdahale:

Kazada ölüm veya yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekiplerin güvenlik önlemlerinin ardından hasar gören otomobil, çağrılan çekici ile sanayiye kaldırıldı.

Yetkililer kazayla ilgili bilgi verirken, olayın iki araç arasındaki ani manevra sonucu gerçekleştiği ve herhangi başka bir olumsuzluk bildirilmediği belirtildi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN ARAÇ REFÜJE ÇARPTI.